Zweimal, gleicher Ort, gleicher Sender: In Kiseljak sorgt ein erneuter Granaten-Fund für Alarmstimmung.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist vor dem Gebäude des Fernsehsenders RTV HB in Kiseljak in Bosnien und Herzegowina eine Handgranate aufgefunden worden. Die Polizei riegelte den Bereich unmittelbar nach dem Fund ab und leitete entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ein.

Ort des Geschehens

Erster Vorfall

Bereits Mitte Juli war an derselben Stelle ein Sprengkörper entdeckt worden – damals vor dem Eingang der RTV-HB-Räumlichkeiten. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass die Granate im Zuge von Bauarbeiten vom Dach des Gebäudes gefallen war.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Spezialisten der Föderalen Verwaltung für Zivilschutz rückten an und beseitigten den Sprengkörper.

Offene Fragen

Der neuerliche Fund wirft nun Fragen auf, die über den Einzelfall hinausgehen. Wie die Granaten an diesen Ort gelangten und ob von weiteren derartigen Funden auszugehen ist, blieb zunächst ungeklärt.