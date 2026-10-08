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Entführungsversuch

Wien: Mit Süßigkeiten ins Auto gelockt – 9-Jährige flüchtet mit Roller

Wien: Mit Süßigkeiten ins Auto gelockt – 9-Jährige flüchtet mit Roller
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Roller, eine Sekunde Entschlossenheit und ein neunjähriges Mädchen entkommt einem Entführungsversuch in Wien-Donaustadt.

In Wien-Donaustadt ist es am 6. Oktober zu einer versuchten Entführung gekommen. Betroffen war ein neunjähriges Mädchen, das der Situation letztlich unverletzt entkommen konnte.

Der Vorfall ereignete sich in der Schukowitzgasse, unweit einer Bushaltestelle. Zwei bislang unbekannte Jugendliche versuchten, das Kind mit Süßigkeiten in ein Fahrzeug zu locken. Das Mädchen reagierte rasch: Es fuhr mit seinem Roller sofort davon.

Fahndung läuft

Die Mutter verständigte noch am selben Tag die Polizei, die umgehend eine Fahndung einleitete – bislang ohne Ergebnis. Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt wurden für den Fall sensibilisiert; im betroffenen Gebiet finden seither verstärkte Streifengänge statt.

Ein Polizeisprecher erklärte: „Die Wiener Polizei nimmt solche Vorfälle sehr ernst und es wurden umgehend die notwendigen Maßnahmen gesetzt und durchgeführt.“

Schulen informiert

Über den Vorfall wurden sowohl die Volksschule des Mädchens als auch der zuständige Elternverein in Kenntnis gesetzt. Mit den Sicherheitsbeauftragten der zuständigen Polizeiinspektion besteht ein laufender Austausch.

Die Polizei richtet einen dringenden Appell an Eltern und Schulen, aufmerksam zu bleiben und verdächtige Beobachtungen umgehend den Behörden zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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