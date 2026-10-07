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Menschenhandel

Menschenhändler: Kinder zum Betteln gezwungen – drei Männer verurteilt

Menschenhändler: Kinder zum Betteln gezwungen – drei Männer verurteilt
Foto: Mit KI erstellt
2 Min. Lesezeit |

Kinder und Erwachsene zur Bettelei gezwungen – ein Gericht in Bosnien hat nun ein hartes Urteil gefällt.

Der Oberste Gerichtshof der Föderation Bosnien und Herzegowina hat drei Männer wegen Menschenhandels zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Täter hatten Kinder und Erwachsene systematisch zur Bettelei gezwungen.

Verschärfte Urteile

Mustafa Suljic (33), Mustafa Ahmetovic (49) und Vlado Golubovac (32) wurden zu zwölf, elf beziehungsweise zehn Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach die drei Männer des Menschenhandels durch Zwang zur Bettelei schuldig. Die verschärften Strafen gehen auf ein Berufungsverfahren zurück, das die Staatsanwaltschaft des Kantons Tuzla angestrengt hatte – sie hatte die zuvor verhängten Urteile als zu milde eingestuft.

Das Kantonsgericht Tuzla hatte Suljic und Ahmetovic in erster Instanz jeweils zu zehn Jahren verurteilt, Golubovac zu fünf Jahren. Der Oberste Gerichtshof erhöhte diese Strafen im Berufungsverfahren deutlich.

Systematische Ausbeutung

Den Verurteilten wird zur Last gelegt, über einen längeren Zeitraum hinweg Kinder und Erwachsene in den Regionen Gradacac und Derventa zur Bettelei genötigt zu haben.

Ziel war es, sich auf diese Weise unrechtmäßig zu bereichern.

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