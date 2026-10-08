Tausende Euro gestohlen: Ehemann entdeckt Verdächtige am Hauptbahnhof

Ein Zufallsfund am Hauptbahnhof bringt zwei Männer ins Visier der Polizei und einen Diebstahlsfall ins Rollen.

Anfang Oktober wurde einer Geschäftsinhaberin in einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Innere Stadt Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich gestohlen. Mithilfe von Überwachungsaufnahmen konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden.

Zufälliger Fund

Zwei Tage nach dem Vorfall entdeckte der Ehemann der Bestohlenen die beiden Männer zufällig am Wiener Hauptbahnhof. Die Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof reagierte umgehend: Ein 44-jähriger rumänischer Staatsbürger wurde festgenommen, ein 19-jähriger Landsmann auf freiem Fuß angezeigt. Beide bestritten, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein.

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Während der ältere der beiden Verdächtigen in Haft genommen wurde, läuft das Verfahren gegen den jüngeren ohne Untersuchungshaft weiter.