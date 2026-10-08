KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Festnahme

Tausende Euro gestohlen: Ehemann entdeckt Verdächtige am Hauptbahnhof

Tausende Euro gestohlen: Ehemann entdeckt Verdächtige am Hauptbahnhof
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Zufallsfund am Hauptbahnhof bringt zwei Männer ins Visier der Polizei und einen Diebstahlsfall ins Rollen.

Anfang Oktober wurde einer Geschäftsinhaberin in einem Bekleidungsgeschäft in Wien-Innere Stadt Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich gestohlen. Mithilfe von Überwachungsaufnahmen konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden.

Zufälliger Fund

Zwei Tage nach dem Vorfall entdeckte der Ehemann der Bestohlenen die beiden Männer zufällig am Wiener Hauptbahnhof. Die Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof reagierte umgehend: Ein 44-jähriger rumänischer Staatsbürger wurde festgenommen, ein 19-jähriger Landsmann auf freiem Fuß angezeigt. Beide bestritten, an dem Diebstahl beteiligt gewesen zu sein.

Während der ältere der beiden Verdächtigen in Haft genommen wurde, läuft das Verfahren gegen den jüngeren ohne Untersuchungshaft weiter.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Geiseldrama
Waffenkontrolle eskaliert: Behördenmitarbeiter tot, Schütze verbarrikadiert
| Strafen
15.000 Kontrollen, 253 Betriebe dicht, Jetskis weg, Läden zu: Montenegros Sommer-Bilanz
| Wirtschaftsmacht
Irland im Griff fremder Konzerne: 72 Prozent der Wirtschaft in Auslandshand
| Ausnahmetalente
Aus Banja Luka und Trebinje in die Weltspitze – Bosniens Wunderkinder
| Konsequenzen
Gefälschter Impfpass: Xhaka vor Gericht – Urteil ist gefallen
MEHR AKTUELLE NEWS