Dringender Hilferuf: Banja Luka schickt Zwölfjährigen per Helikopter nach Serbien

Die Luftfahrtverwaltung des Innenministeriums der Republika Srpska (Entität in Bosnien-Herzegowina) hat heute einen medizinischen Lufttransport durchgeführt. Ein zwölfjähriges Kind wurde von Banja Luka nach Belgrad geflogen, um dort weiterbehandelt zu werden.

Verlegung nach Belgrad

Das Kind war zuvor im Universitätsklinikum der Republika Srpska versorgt worden und wurde anschließend in die Universitätskinderklinik in der Tirsova-Straße in Belgrad-Savski Venac verlegt.

Angaben zum Gesundheitszustand des Kindes sowie zu den genauen Gründen der Verlegung wurden nicht gemacht.