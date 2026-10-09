KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Weltrekord

27 Geburten, 69 Kinder: Ein Rekord mit Fragezeichen

27 Geburten, 69 Kinder: Ein Rekord mit Fragezeichen
(Foto: Pexels)
2 Min. Lesezeit |

69 Kinder bei 27 Entbindungen: Eine russische Bäuerin soll diesen außergewöhnlichen Rekord im 18. Jahrhundert aufgestellt haben. Guinness führt den Fall bis heute – doch selbst ihr Vorname ist nicht zuverlässig überliefert.

Die erste Ehefrau des Bauern Fjodor Wassiljew aus dem russischen Schuja soll zwischen etwa 1725 und 1765 insgesamt 69 Kinder zur Welt gebracht haben. Der Überlieferung zufolge waren sämtliche Geburten Mehrlingsgeburten: 16-mal Zwillinge, siebenmal Drillinge und viermal Vierlinge.

Guinness World Records führt diese Zahl als Rekord für die meisten von einer Mutter geborenen Kinder. Die Organisation weist allerdings selbst darauf hin, dass die historische Geschichte mit Vorsicht zu betrachten ist.

Alte Berichte

Laut Guinness meldete das Kloster Nikolsk den Fall am 27. Februar 1782 nach Moskau. Die Geburten sollen dort registriert worden sein.

1783 berichtete auch die britische Zeitschrift „The Gentleman’s Magazine“ über die außergewöhnlich große Familie. Der Beitrag berief sich auf einen Brief aus St. Petersburg vom 13. August 1782. Die Angaben seien von einem englischen Kaufmann an seine Verwandten in England übermittelt worden.

Diese Berichte belegen, dass die Geschichte bereits im 18. Jahrhundert verbreitet wurde. Sie sind jedoch nicht mit einer heutigen Überprüfung sämtlicher Geburten gleichzusetzen.

Vorname unbekannt

In manchen Darstellungen wird die Mutter als Valentina Wassiljewa bezeichnet. Dieser Vorname ist jedoch nicht zuverlässig belegt. Guinness führt sie lediglich als Ehefrau von Fjodor Wassiljew.

Auch die Angaben zum Überleben der Kinder sind bemerkenswert: Nach einer Darstellung von Guinness sollen 67 der 69 Kinder das Säuglingsalter überlebt haben. Diese Zahl gehört ebenfalls zur historischen Überlieferung und sollte nicht als unabhängig gesicherte Tatsache verstanden werden.

87 Kinder insgesamt?

Wassiljew soll mit seiner zweiten Ehefrau weitere 18 Kinder gehabt haben: sechs Zwillings- und zwei Drillingsgeburten. Damit käme er aus beiden Ehen auf insgesamt 87 Kinder.

Wie zuverlässig die einzelnen Angaben sind, bleibt offen. Der Fall wird bis heute als Rekord geführt – die ungewöhnliche Familiengeschichte ist aber nur mit ihren historischen Unsicherheiten seriös zu erzählen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Misstrauensvotum
„Spektakulär gescheitert“ – FPÖ will Regierung zu Fall bringen
| Budgetstreit
Stocker setzt Brüssel unter Druck: Hunderte Milliarden auf dem Spiel
| Strahlungsgefahr
40 Jahre nach Tschernobyl: Radioaktive Partikel immer noch aktiv
| Geheimdiplomatie
„Ich werde dich nicht anrufen“: Vučić spricht über Versprechen an Putin
| Familientragödie
Mutter sticht Kleinkinder mit Messer – Polizeieinsätze blieben wirkungslos
MEHR AKTUELLE NEWS