Punkte sammeln, Vignette kassieren: Lidl startet neues Punktesystem

Von der Kaisersemmel bis zur Jahresvignette: Lidl Österreich launcht ein Treueprogramm mit über 270 Prämien.

Gerade in Zeiten spürbar gestiegener Lebenshaltungskosten bringt Lidl Österreich eine neue Funktion in die Lidl Plus App: ein Treueprogramm, mit dem Kunden bei jedem Einkauf Punkte sammeln und gegen eine breite Auswahl an Belohnungen eintauschen können. Wer die App bereits nutzt, erhält zum Start automatisch 70 Punkte geschenkt. Insgesamt stehen mehr als 270 verschiedene Prämien zur Verfügung.

Lidl Punkte

Das Prinzip ist unkompliziert: Für jeden Euro Einkaufswert gibt es einen Lidl Punkt, der gegen kostenlose Produkte, Einkaufsgutscheine oder andere Vorteile eingelöst werden kann. Die Punkte werden in der Lidl Plus App gesammelt und stehen ab dem Folgetag zur Verfügung. Eine Kaisersemmel ist beispielsweise bereits für 20 Punkte erhältlich. Besonders attraktiv ist die zeitlich begrenzte Aktion zum Start: Für 1.000 Punkte können Kundinnen und Kunden eine kostenlose digitale österreichische Jahresvignette für 2027 erhalten. Die Aktion läuft bis zum 30. November 2026 und ist auf 15.000 Vignetten begrenzt. Zusätzlich sollen regelmäßige „Punkte-Booster“ das Sammeln beschleunigen.

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Gesammelt und eingelöst werden die Punkte ausschließlich über die Lidl Plus App im integrierten Punktestore. Das neue Programm ergänzt die bereits bestehenden Rabatte und personalisierten Gutscheine der App, die in Österreich inzwischen von mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet wird. Martin Alles, Chief Commercial Officer von Lidl Österreich, sieht darin eine konsequente Weiterentwicklung des digitalen Angebots: „Mit den Lidl Punkten gehen wir den nächsten Schritt in der Evolution von Lidl Plus.“