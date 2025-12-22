Flammen-Drama in Favoriten: Bewohner an Fenstern gefangen

In der Nacht zum Montag kam es in der Angeligasse in Wien-Favoriten zu einem dramatischen Wohnungsbrand, bei dem die Feuerwehr mehrere Bewohner aus dem Gefahrenbereich retten musste. Der Notruf ging gegen 23.20 Uhr ein, woraufhin die Einsatzkräfte umgehend zum Brandort ausrückten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr harrten zahlreiche Hausbewohner an den Fenstern aus und warteten verzweifelt auf Hilfe. Vier Personen mussten mittels Drehleitern in Sicherheit gebracht werden, wie Pressesprecher Gerald Schimpf, mitteilte.

Dramatische Rettung

Die Bewohner der brennenden Wohnung hatten sich bereits zu Nachbarn geflüchtet, dabei jedoch die Wohnungstür offen gelassen. Dies führte zu einer massiven Rauchentwicklung im Stiegenhaus und in angrenzenden Wohneinheiten. Einige Bewohner des Hauses konnten sich selbständig ins Freie retten.

Medizinische Betreuung

Insgesamt betreute die Wiener Berufsrettung 14 Personen in speziellen Einsatzfahrzeugen. „Ins Krankenhaus musste niemand gebracht werden“, erklärte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen im Einsatz und konnte die Löscharbeiten gegen 2 Uhr morgens abschließen.

Was den Brand ausgelöst hat, blieb zunächst unklar.