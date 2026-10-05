Lagerraum in Flammen: Feuerwehr muss vor Explosionen flüchten

Ein Lagerraum in Villach fängt Feuer – doch was darin lagert, macht den Einsatz für die Feuerwehr zur gefährlichen Überraschung.

Am Sonntagabend brach in einem Lagerraum im Villacher Stadtteil Vassach ein Feuer aus, das die Einsatzkräfte vor unerwartete Schwierigkeiten stellte. Die Hausbesitzerin alarmierte kurz nach 20 Uhr den Notruf. Der betroffene Lagerraum ist an ein Einfamilienhaus angebaut.

Daraufhin rückten die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach mit acht Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften aus.

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Explosionen im Einsatz

Kaum hatten die Feuerwehrleute mit den Löscharbeiten begonnen, kam es im Inneren des Lagerraums zu mehreren Explosionen. Als Ursache wurden Akkus, Spraydosen und kleinere Feuerwerkskörper identifiziert, die dort gelagert waren.

OBI Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach, schilderte die Situation so: „Aufgrund der plötzlich auftretenden Explosionen musste der Atemschutztrupp den Lagerraum umgehend verlassen. Der Löschangriff wurde daraufhin von außen fortgesetzt.“ Trotz der erschwerten Bedingungen gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen.

Kelag im Einsatz

Zum Schutz der Feuerwehrleute und zur Unterbrechung der Stromversorgung wurde der Störungsdienst der Kelag hinzugezogen. Nach etwa eineinhalb Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Verletzte gab es keine.

Die Kriminalpolizei Villach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.