Mitten in der Nacht: E-Scooter-Akku löst Kellerbrand aus (VIDEO)

Ein explodierender Akku, Rauch im Treppenhaus, 32 Feuerwehrleute im Einsatz – und eine Warnung, die aufhorchen lässt.

In der Nacht auf Montag hat die Explosion eines E-Scooter-Akkus in einem Wohngebäude in der Winklerstraße in Hallein im Salzburger Land einen Kellerbrand ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Hallein wurde gegen 3.15 Uhr alarmiert und rückte mit 32 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen aus. Kurz vor 5 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.

Kellerbrand in Hallein

Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute in das Gebäude vordringen und den Brand unter Kontrolle bringen. Einsatzleiter Sebastian Wass schilderte die Lage vor Ort: „Der Akku des E-Scooters ist explodiert und auch danebenliegende Autoreifen haben gebrannt.“

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Ein Bewohner des ersten Stockwerks wurde durch eindringenden Rauch stark beeinträchtigt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der betroffene Bewohner wurde laut Ortsfeuerwehrkommandant vorsorglich dem Roten Kreuz übergeben, konnte nach dem Löschen des Feuers jedoch in seine Wohnung zurückkehren. Wer der Eigentümer des E-Scooters ist, steht bislang nicht fest.



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Wachsendes Sicherheitsrisiko

Der Vorfall lenkt den Blick auf die Sicherheitsrisiken, die mit der zunehmenden Verbreitung von E-Scootern einhergehen. Einsatzleiter Wass äußerte sich dabei mit einer klaren Einschätzung: „Künftig werden wir es immer öfter mit explodierenden E-Scootern zu tun haben.“

Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) haben in Österreich etwa 2,7 Prozent der E-Scooter-Besitzerinnen und -Besitzer bereits Branderfahrungen mit ihren Fahrzeugen gemacht. Im Jahr 2022 wurden nach Angaben der österreichischen Brandverhütungsstellen und des Versicherungsverbandes (VVO) insgesamt 1.362 Elektrobrände mit der Zündquelle „Elektrische Energie“ registriert, wobei diese Zahl auch Brände durch Lithium-Akkus umfasst.



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Akkus können etwa durch das Überfahren von Bordsteinkanten beschädigt werden. Da E-Scooter zu immer günstigeren Preisen auf den Markt kommen, sinkt gleichzeitig die Qualität der verbauten Akkus – was das Risiko derartiger Vorfälle weiter steigen lässt.