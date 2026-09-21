Vater warnte, Söhne ignorierten ihn: 17-Jährige am Berg von Dunkelheit überrascht

Eine Bergtour im Toten Gebirge endet für zwei 17-Jährige in einer Nacht voller Dunkelheit – trotz eindringlicher Warnungen.

Zwei 17-jährige Wanderer aus Grünau im Almtal und Gschwandt gerieten im Toten Gebirge in eine gefährliche Lage und mussten in der Nacht von der Bergrettung geborgen werden. Beide blieben unverletzt.

Die Tour hatte um 5 Uhr morgens beim Seehaus am Almsee in Grünau im Almtal begonnen. Gegen 11 Uhr erreichten die Jugendlichen ihr Ziel, die Pühringerhütte. Den Rückweg traten sie jedoch erst um 18 Uhr an – zu spät, wie sich bald herausstellen sollte.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Warnungen ignoriert

Der Vater eines der beiden hatte seinen Sohn mehrfach eindringlich gewarnt und darauf hingewiesen, dass es um 19.30 Uhr finster werden würde und sie sich beeilen sollten. Die Jugendlichen unterschätzten dennoch die verbleibende Zeit. Als die Dunkelheit einbrach, war ihre einzige Stirnlampe bereits defekt, sodass sie auf die Taschenlampen ihrer Mobiltelefone angewiesen waren.

Kurz darauf versagten auch die Akkus der Handys, womit jede Möglichkeit zur Kontaktaufnahme wegfiel. Den genauen Standort konnte der junge Mann dadurch nicht mehr nennen.

Rettung zu Fuß

Der besorgte Vater setzte daraufhin einen Notruf ab. Die Polizei koordinierte den Einsatz, doch schlechte Witterungsbedingungen verhinderten den Einsatz eines Hubschraubers. Eine Rettungsmannschaft machte sich stattdessen zu Fuß auf den Weg, und zwar über den Sepp-Huber-Steig in der sogenannten „Röll“.

Um 00.40 Uhr wurden die beiden Jugendlichen schließlich auf einer Seehöhe von rund 850 Metern wohlbehalten aufgefunden.