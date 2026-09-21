Schwein am Spieß sorgt im Garten des Landesmuseums für Staunen (VIDEO)

Mitten im Botanischen Garten des Landesmuseums in Sarajevo wurde am Sonntag ein Spanferkel am Spieß gebraten – dahinter steckt ein jahrelanger Streit um eine Familie, die noch immer im Museumsgebäude lebt.

Im Botanischen Garten des Landesmuseums Bosnien und Herzegowina sorgte am Sonntag ein ungewöhnlicher Anblick für Aufsehen: Zwei Personen wurden dabei fotografiert, wie sie ein Spanferkel am Spieß durch das Gelände trugen und anschließend dort zubereiteten. Erste Medienberichte hatten die Personen zunächst für Mitarbeiter des Museums gehalten. Die Museumsleitung stellte später jedoch klar, dass es sich nach ihren Angaben um Angehörige der Familie eines ehemaligen Hausmeisters handelt.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich des Botanischen Gartens und war auch von der angrenzenden Vilsonovo-Promenade aus zu sehen. Der rund 14.270 Quadratmeter große Garten beherbergt nach aktuellen Angaben des Museums etwa 1.000 verschiedene Pflanzenarten und dient vor allem wissenschaftlichen, pädagogischen und naturschutzbezogenen Zwecken.

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Jahrelanger Streit

Hinter dem ungewöhnlichen Vorfall steckt nach Angaben des Museums ein bereits seit Jahren bestehender Konflikt. Die Familie eines ehemaligen Hausmeisters lebt demnach weiterhin in einem Teil des Museumsgebäudes und soll wiederholt Bereiche des Botanischen Gartens genutzt haben, obwohl zwischen ihr und der Institution mehrere Rechtsstreitigkeiten laufen. Die Museumsleitung spricht von wiederkehrenden Problemen für Mitarbeiter, Besucher und externe Dienstleister.

Die Bilder verbreiteten sich noch am Sonntag rasch in bosnischen Medien und sozialen Netzwerken. Am Abend reagierte schließlich die Leitung des Landesmuseums und erklärte, dass die beteiligten Personen der Familie eines ehemaligen Hausmeisters angehören sollen, die weiterhin im Museumsgebäude lebt.

Das Museum forderte die zuständigen Inspektionen, Sicherheitsbehörden und Denkmalschutzstellen zum Einschreiten auf. Zugleich appellierte die Leitung an den Kanton Sarajevo und die Gemeinde Centar, eine andere Unterkunft für die Familie zu finden.

Museum: Familie eines ehemaligen Hausmeisters

Nach Angaben der Museumsleitung lebt die Familie des ehemaligen Hausmeisters bis heute in einem Teil des Gebäudes und befindet sich mit der Institution in mehreren Rechtsstreitigkeiten. Das Museum wirft ihr vor, zusätzlich Teile des Botanischen Gartens zu beanspruchen und dort wiederholt Probleme verursacht zu haben. Trotz Investitionen in die Sanierung des südlichen Gartenbereichs müsse man weiterhin erleben, dass unmittelbar an der Anlage unter anderem Ajvar zubereitet oder ein Schwein am Spieß gebraten werde.