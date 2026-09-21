Verliebt, vertraut, ruiniert: Pensionistin verliert 50.000 Euro an Fake-Liebe

Vertrauen, Zuneigung – und am Ende ein Kredit über 50.000 Euro. Im Burgenland tappen gleich zwei Menschen in dieselbe Falle.

Eine 70-jährige Frau aus dem Bezirk Mattersburg im Burgenland ist einem sogenannten Love-Scam (Betrug durch vorgetäuschte Liebesbeziehung) zum Opfer gefallen und hat dabei 50.000 Euro verloren.

Die Pensionistin lernte den unbekannten Mann Mitte Dezember 2025 über ein soziales Netzwerk kennen. Über einen Messengerdienst und später per Telefon baute der Täter gezielt Vertrauen auf, schilderte eine angebliche finanzielle Notlage und brachte die Frau schließlich dazu, einen Kredit in Höhe von 50.000 Euro aufzunehmen und das Geld via PayPal zu überweisen. Die Landespolizeidirektion Burgenland hat Ermittlungen aufgenommen.

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Kein Einzelfall

Auch ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf wurde auf dieselbe Weise hereingelegt und verlor dabei einen niedrigen sechsstelligen Betrag. In beiden Fällen nutzten die Täter das Vertrauen ihrer Opfer gezielt aus, um an Geld zu gelangen.

Laut österreichischem Innenministerium wurden im Jahr 2023 rund 540 Love-Scam-Fälle (Romance Scams) zur Anzeige gebracht, bei denen ein Gesamtschaden von etwa 6,5 Millionen Euro entstand.

Schutz & Hilfe

Wer im Internet Bekanntschaften schließt, sollte grundsätzlich vorsichtig sein, wenn die andere Person nach Geld fragt. Überweisungen an Personen, die man nicht persönlich kennt, sollten grundsätzlich unterbleiben. Verdächtige Profile oder Anfragen, bei denen Geldüberweisungen ins Spiel kommen, sollten umgehend bei der Polizei gemeldet werden. Auch der Austausch innerhalb der eigenen Community kann helfen, solche Maschen frühzeitig zu erkennen.

Wer bereits Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, sollte ohne Verzögerung die Polizei kontaktieren. Das Bundeskriminalamt empfiehlt bei Love-Scam, den Kontakt abzubrechen, keine weiteren Zahlungen zu leisten, die Plattform zu informieren und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Der Opfer-Notruf des Bundesministeriums für Justiz bietet Betroffenen von Straftaten in Österreich kostenlose Unterstützung und professionelle Beratung in deutscher und englischer Sprache an.