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Tragödie

Vater wollte Baumstumpf entfernen: Sohn (8) und Hund von Fahrzeug erdrückt

Vater wollte Baumstumpf entfernen: Sohn (8) und Hund von Fahrzeug erdrückt
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Sonntagmorgen in Oberösterreich endet für eine Familie in einer unvorstellbaren Tragödie – ein Kind verlor sein Leben.

In Haibach ob der Donau ist es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen, bei dem ein achtjähriges Kind sein Leben verlor.

Tödlicher Unfall

Gegen 8:50 Uhr war ein 39-jähriger Vater auf einer Wiese nahe seinem Wohnhaus mit einem Teleskoplader unterwegs. Sein Sohn saß dabei auf dem linken Oberschenkel des Mannes. Als der Vater den Teleskoparm einsetzte, um einen morschen Baumstumpf zu entfernen, verlor das Fahrzeug die Stabilität und kippte um. Der Junge wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und in der Folge vom Lader erdrückt.

Der Vater konnte sich im Fahrerhaus festhalten und blieb dabei leicht verletzt. Er wurde anschließend im Unfallkrankenhaus Linz ambulant versorgt. Für den achtjährigen Jungen kam jede Hilfe zu spät.

Krisenintervention vor Ort

Auch ein Hofhund, der sich in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befunden hatte, kam bei dem Unglück ums Leben.

Die betroffene Familie wurde noch vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut.

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