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schwer verletzt

Kind im Auto: Mutter springt aus rollendem Fahrzeug und wird erfasst

Kind im Auto: Mutter springt aus rollendem Fahrzeug und wird erfasst
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Am Mittwochabend kam es in Imst in Tirol zu einem schweren Unfall, bei dem eine 45-jährige Frau verletzt wurde. Auslöser war ein plötzlicher Motorenausfall, in dessen Folge die Frau aus dem noch rollenden Fahrzeug sprang.

Rückrollendes Fahrzeug

Gegen 18:50 Uhr hatte die Fahrerin einen Kreisverkehr im Bereich Langgasse/Tiroler Straße verlassen, als der Motor ihres Autos unvermittelt aussetzte. Das Fahrzeug begann daraufhin rückwärts zu rollen. Die Frau verließ das Auto, wurde dabei jedoch erfasst. Ihr elfjähriger Sohn befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Beifahrersitz.

Die 45-Jährige zog sich bei dem Vorfall schwere Verletzungen zu. Das führerlose Fahrzeug rollte in der Folge gegen einen weiteren Pkw, dessen Fahrer noch rechtzeitig zum Stillstand gekommen war.

Sachschaden & Verletzte

Sowohl der zweite Fahrer als auch das Kind blieben körperlich unversehrt.

An beiden Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

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