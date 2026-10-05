Gewaltvorwurf, Falschaussage: JP Kraemer droht jetzt sogar Haft

Ein Würgevorwurf, eine eidesstattliche Versicherung – und nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Dortmund gegen JP Kraemer.

Der Anwalt von Julia Meck, Ali Mojab, hat bei der Staatsanwaltschaft Dortmund Strafanzeige gegen den bekannten Automobiltuner JP Kraemer eingereicht. Auslöser ist eine eidesstattliche Versicherung, die Kraemer im Rahmen eines Verfahrens gegen die Zeitung BILD abgegeben hatte. Der Vorfall, um den es dabei geht, soll sich am 23. November 2024 auf dem Gelände von Kraemers Tuning-Unternehmen JP Performance ereignet haben – in Anwesenheit seiner Noch-Ehefrau Julia Meck.

Falsche Versicherung?

Das Landgericht Hamburg befasste sich mit den Geschehnissen und stellte fest, dass Kraemer eingeräumt hatte, seine Frau am Hals berührt zu haben – ein Verhalten, das das Gericht als Würgen einordnete. Für Anwalt Mojab steht dieser Umstand in direktem Widerspruch zu dem, was Kraemer zuvor eidesstattlich zu Protokoll gegeben hatte. „Meine Mandantin hat Strafanzeige erstattet, weil aus seiner Sicht offensichtlich eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben worden sei“, erklärte Mojab gegenüber der BILD.

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Drohende Konsequenzen

Sollten sich die Vorwürfe erhärten, drohen Kraemer ernsthafte rechtliche Folgen. Nach Paragraph 156 des Strafgesetzbuchs ist das Abgeben einer falschen eidesstattlichen Versicherung mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht. Zusätzlich belastet ihn eine richterliche Vernehmung seiner Noch-Ehefrau erheblich: Julia Meck soll dabei ausgesagt haben, dass Kraemer sie so lange gewürgt habe, bis ihr schwarz vor Augen geworden sei.