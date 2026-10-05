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Wetterwechsel

25 Grad und kurz darauf Schnee: Österreich vor Wetterumschwung

25 Grad und kurz darauf Schnee: Österreich vor Wetterumschwung
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Erst noch einmal ungewöhnlich mild, dann Regen, Wind und deutlich kühlere Luft: Österreich steht in dieser Woche ein markanter Wetterumschwung bevor.

Bis zur Wochenmitte bleibt es in Österreich für Anfang Oktober ausgesprochen mild. Am Dienstag und Mittwoch sind regional bis zu 25 Grad möglich, bevor sich das Wetter ab Donnerstag von Westen her deutlich verändert.

Der Montag startet vor allem im Westen wechselhaft. Von Vorarlberg bis Salzburg ziehen einzelne Regenschauer durch, während es in der Osthälfte häufiger sonnig bleibt. Die Temperaturen erreichen je nach Sonnenscheindauer 16 bis 24 Grad. Am Dienstag setzt sich vielerorts die Sonne durch. Nach örtlichem Frühnebel steigen die Höchstwerte auf 18 bis 25 Grad.

Milder Höhepunkt

Auch der Mittwoch wird noch einmal sehr warm. Nach der Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder zeigt sich in weiten Teilen Österreichs zumindest zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen 16 bis 25 Grad, besonders mild wird es bei föhnigem Südwind.

Wetterumschwung ab Donnerstag

Am Donnerstag beginnt sich die Wetterlage von Westen her deutlich umzustellen. Während es von Oberösterreich bis ins Burgenland zunächst noch sonnig und mit 18 bis 25 Grad sehr mild bleibt, ziehen im Westen und Süden zunehmend Wolken und Regen auf. Dort werden nur noch etwa 15 bis 20 Grad erreicht. Im Laufe des Tages breiten sich die Regenschauer auf weitere Teile Österreichs aus, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Mit kräftigem Nordwestwind strömt anschließend deutlich kühlere Luft nach Österreich. Am Freitag werden verbreitet nur noch 7 bis 15 Grad erwartet. Besonders in den Alpen fällt wiederholt Regen, und auf den Bergen sowie teilweise auch in höheren Tälern kann es bereits winterlich werden.

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