Tausende Schüler profitieren: Anmeldung für Gratis-Nachhilfe startet

Tausende Wiener Schüler bekommen ab Oktober kostenlose Lernunterstützung – und die Plätze sind begrenzt.

Die Wiener Lernhilfe startet auch in diesem Schuljahr wieder mit einem umfassenden Angebot an kostenlosen Förderkursen in Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Anmeldung ist ab sofort möglich, der Kursbetrieb nimmt am 19. Oktober seinen Anfang.

Im laufenden Wintersemester werden insgesamt 1.055 Kurse bereitgestellt, die Platz für bis zu 10.550 Schülerinnen und Schüler bieten. Das Programm richtet sich an Kinder der Volksschule sowie an Jugendliche der Sekundarstufe 1, also Schüler der Mittelschule und der AHS-Unterstufe. Darüber hinaus stehen an 16 VHS-Standorten in Wien offene Lernstationen zur Verfügung, die ohne vorherige Anmeldung aufgesucht werden können.

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Kurse & Plätze

Für Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und AHS-Unterstufe stehen 890 Kurse mit insgesamt bis zu 8.900 Plätzen bereit. Im Volksschulbereich umfasst das Angebot 165 Kurse mit 1.650 verfügbaren Plätzen. Wer rasch und unkompliziert Unterstützung benötigt, kann außerdem 13 offene Wiener VHS-Lernstationen ohne Voranmeldung nutzen.

Nachhaltige Wirkung

Seit mehr als zehn Jahren begleitet die Wiener Lernhilfe Kinder und Jugendliche auf ihrem schulischen Weg. Eine im Jahr 2025 durchgeführte Evaluierung bestätigt die nachhaltige Wirkung des Programms – insbesondere in Bezug auf das gestärkte Selbstvertrauen der Teilnehmenden sowie deren soziale Integration. Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen, beschreibt das Angebot so: „Sie bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem Fragen gestellt werden können, Lernerfolge sichtbar werden und neues Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht.“

Nähere Details findest du hier.