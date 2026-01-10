Lenkerin schläft ein – Bub auf Gehsteig von Auto erfasst

Sekundenschlaf mit fatalen Folgen: Eine 18-jährige Autofahrerin nickte am Steuer ein und erfasste in Katsdorf einen neunjährigen Buben auf dem Gehsteig.

Ein neunjähriger Bub wurde am Freitag in Katsdorf (Bezirk Perg) auf dem Gehsteig von einem Pkw erfasst und dabei verletzt. Die Unfallverursacherin, eine 18-jährige Autofahrerin, war ersten Ermittlungen zufolge kurzzeitig am Steuer eingeschlafen. Ihr Fahrzeug kam dadurch von der Fahrbahn ab, geriet auf den Gehsteig und kollidierte mit dem Kind.

Dramatische Bergung

Nach dem Zusammenstoß prallte das Auto gegen eine Mauer und überschlug sich. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die junge Lenkerin aus dem Wrack bergen.

Sowohl das Kind als auch die Fahrerin wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser nach Linz gebracht, wie die Polizei mitteilte.

