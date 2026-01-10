Blutiger Streit am Hauptbahnhof: 16-Jähriger zückt Messer

Verbaler Streit, plötzlich blitzt ein Messer auf: Am Klagenfurter Hauptbahnhof eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern mit blutigen Folgen.

Am Hauptbahnhof Klagenfurt eskalierte am Freitagabend ein Streit zwischen zwei jungen Syrern. Ein 16-Jähriger verletzte dabei einen 18-Jährigen mit einem Messer. Der Vorfall führte zur sofortigen Festnahme des jugendlichen Angreifers, der nach einer medizinischen Untersuchung ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht wurde. Das Opfer musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.

Eskalation am Bahnhof

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern begann gegen 17.00 Uhr. Nach längeren Streitigkeiten entwickelte sich zunächst ein verbaler Schlagabtausch, der schließlich in eine körperliche Konfrontation mündete.

In dieser aufgeheizten Situation soll der 16-Jährige zum Messer gegriffen und seinen Kontrahenten verletzt haben.

⇢ Blutiger Bandenkrieg: 24 Männer vor Wiener Gericht

