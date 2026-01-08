Blutiger Bandenkrieg: 24 Männer vor Wiener Gericht

Zwei verfeindete Gruppen, ein geplanter Angriff und 24 Männer auf der Anklagebank. Der Prozess um die brutale Auseinandersetzung am Wiener Bahnhof Meidling beginnt.

Am Donnerstag beginnt um 9.00 Uhr am Wiener Landesgericht für Strafsachen ein umfangreiches Verfahren gegen insgesamt 24 Männer. Die Vorwürfe wiegen schwer: absichtliche schwere Körperverletzung und schwere gemeinschaftliche Gewalt. Im Mittelpunkt des Prozesses steht ein gewaltsamer Konflikt zwischen zwei Gruppen – jungen Tschetschenen auf der einen, syrischen und arabischstämmigen Männern auf der anderen Seite. Der Streit gipfelte im Juli 2024 in einer gewaltsamen Auseinandersetzung nahe dem Bahnhof Wien-Meidling.

Die Staatsanwaltschaft identifiziert einen 25-jährigen Tschetschenen als zentrale Figur des Falls. Er soll mit anderen in Wien ansässigen Tschetschenen eine feindselige Haltung gegenüber einer syrischen Gruppe entwickelt haben. Über den Messenger-Dienst Telegram wurden offenbar Angriffspläne koordiniert und der 7. Juli 2024 als Tatdatum festgelegt. Der Hauptbeschuldigte soll anschließend über Instagram zu einer sogenannten „Konferenz“ eingeladen haben, deren Ziel das gezielte Ausschalten der gegnerischen Gruppe gewesen sei. Den Ermittlungen zufolge wurden die Opfer wie vereinbart verfolgt und mit Stöcken, Messern und Hämmern attackiert. Fünf Männer erlitten Verletzungen, einige davon schwere Stichverletzungen und Knochenbrüche.

Eine zusätzliche Dimension erhält der Fall durch mutmaßliche Verbindungen zum Terrorismus: Zwei der Angeklagten sollen in Beziehung zu einem Mann stehen, der Anfang August 2024 einen Terroranschlag auf ein geplantes Taylor-Swift-Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien vorbereitet haben soll. Der mutmaßliche Hauptangeklagte soll eng mit ihm verbunden gewesen sein, ein weiterer Beschuldigter soll ihn gekannt haben. Der 18-jährige potenzielle Attentäter wird als Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ eingestuft.

Prozessorganisation

Aufgrund von Umbauarbeiten am Großen Schwurgerichtssaal fehlt im Landesgericht der nötige Platz für alle Angeklagten und deren Verteidiger. Deshalb wurde der Prozess auf insgesamt fünf Termine aufgeteilt. Am ersten Verhandlungstag sind aus Platzgründen nur acht Angeklagte geladen – vorwiegend jene, die sich Vernehmen nach geständig zeigen wollen. Die Ermittlungsbehörden haben jeden einzelnen Teilnehmer der Gewaltaktion durch Chatprotokolle und Überwachungsvideos aus öffentlichen Verkehrsmitteln identifizieren können.

Die Beschuldigten haben auf der Anklagebank Platz genommen, sechs sind bereits anwesend. Vier erschienen im formellen Anzug. In der ersten Zuschauerreihe sitzen die Eltern der jugendlichen Angeklagten, darunter drei Mütter mit Kopftuch. Vier mit Tasern ausgestattete Polizeibeamte sichern den Gerichtssaal. Unter den Anwesenden befinden sich vier 17-Jährige, drei 18-Jährige und ein 19-Jähriger – darunter auch zwei Brüder. Die bisher unbescholtenen jungen Männer gehen unterschiedlichen Tätigkeiten nach – von Schülern über einen Tischler bis hin zu einem Metallbauer-Lehrer, einige sind ohne Beschäftigung.

In seinem Eröffnungsplädoyer erklärt der Staatsanwalt: „Wir verhandeln heute den 7. Juli – den Abschluss dieser gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Syrer und Afghanen. Der Hauptangeklagte Abu B. wollte die 505er ausschalten.“ Dafür hat er zu einer Konferenz via Social Media aufgerufen. Es soll einen Überraschungsangriff geben.“ Die Gruppe sei über die Philadelphiabrücke gegangen und habe gemeinsam sieben Personen angegriffen. Nach der Tat seien alle geflohen.

Der Anklagevertreter betont, dass die Beschuldigten durch die Beweismittel „massiv belastet“ würden. „Alle der Angeklagten wussten, was passieren würde. Als wäre alles nicht schon schlimm genug: Die Opfer – allesamt Afghanen hatten mit den Syrern nichts zu tun gehabt.“

Verteidigung und Aussagen

Die Verteidiger bemühen sich, die Beteiligung ihrer Mandanten zu relativieren. Anwalt Florian Kreiner führt aus: „Die Jugendlichen waren extrem aufgeheizt in dieser Situation, wollten sich zur Wehr setzen, um die eigene Gruppierung und die eigenen Frauen zu schützen. Es wurde viel davon gesprochen, dass die 505er tschetschenische Frauen bedrängt hätten.“ Sein Mandant habe „keine unmittelbare Tathandlung gesetzt“, sei jedoch anwesend gewesen. Dafür wolle er die Verantwortung übernehmen.

Kreiner spricht von Instrumentalisierung und beteuert: „Er ist kein gewalttätiger Mensch.“ Rechtsanwalt Andreas Schweitzer erklärt, dass auch sein Mandant durch seine Anwesenheit einen Beitrag geleistet habe. „Er war dort und hat zugeschaut.“ Den Jugendlichen sei vermutlich langweilig gewesen, denn sonst würde man einem solchen Aufruf nicht folgen. „Man könnte sich auch einen Film zu Hause anschauen“, kommentiert er kopfschüttelnd.

Sämtliche Angeklagte räumen ihre Verantwortung ein. „Psychisch bekenne ich mich schuldig“, erklärt einer von ihnen. Um 9.50 Uhr betreten plötzlich mehrere Jugendliche den Gerichtssaal und nehmen in einer hinteren Reihe Platz. Sie scheinen in irgendeiner Form am Konflikt beteiligt zu sein, da sie von anwesenden Polizisten erkannt und zunächst aus dem Saal verwiesen werden. Offenbar befindet sich unter ihnen ein Angeklagter, der erst am Freitag vernommen werden soll.

Nach kurzer Rücksprache zwischen den Beamten und der Richterin wird der Gruppe die Anwesenheit gestattet. Zusätzliche Polizeikräfte sichern nun den Verhandlungssaal. Einer der heute vernommenen Angeklagten gesteht: „Ich war angespannt und aufgehetzt.“ Er bestreitet jedoch, Hass gegen Syrer empfunden zu haben. „Ich wusste nicht, wie genau die Syrer ausgeschaltet werden oder was genau passieren würde“, behauptet er. Der Treffpunkt habe lediglich dazu gedient, „damit man sich das Ganze anschaut“. Er habe erwartet, dass das Gespräch gesucht würde. „Es hat mich gewundert, dass es zu so schweren Verletzungen gekommen ist.“ Der junge Mann beteuert: „Ich war danach überfordert und schockiert. Hätte ich gewusst, dass jemand abgestochen wird, hätte ich nie daran teilgenommen.“

Zur Rolle des mutmaßlichen Organisators Abu Bakar T. (25) wollen sich die Angeklagten bisher nicht konkret äußern. „Ich weiß nicht, ob er der Anführer war“, weicht einer aus. „Ich kann mich nicht genau erinnern“, behauptet ein anderer. Von Gewalt sei durch ihn im Vorfeld nie die Rede gewesen. Der vernommene Jugendliche gibt an, keine Waffen gesehen zu haben. „Aber einer hatte ein Straßenschild in der Hand.“

Der Staatsanwalt konfrontiert einen der Angeklagten mit Telegram-Nachrichten, die drei Tage nach dem Angriff verfasst wurden. Darin beklagt der Beschuldigte, dass kein zweiter Angriff auf die rivalisierende 505er-Gruppe erfolgen solle: „Unser Ziel war doch, diese Ratten wieder in ihre Löcher zu stopfen. Sie laufen aber immer noch herum.“

Nun bestreitet er jedoch, damit zu weiterer Gewalt aufgerufen zu haben. „Ich wollte nur dazugehören. Ich entschuldige mich für diese Aussage“, erklärt der junge Mann.