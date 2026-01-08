ESC 2026 – Polizei warnt vor ESC-Betrugsmaschen

Während Wien sich auf den Eurovision Song Contest 2026 vorbereitet, formiert sich eine breite Allianz gegen digitale Betrüger, die das Mega-Event für ihre Maschen nutzen wollen.

Mit dem bevorstehenden Eurovision Song Contest 2026 in Wien rückt nicht nur das größte TV-Musikevent der Welt näher, sondern auch die damit verbundenen Betrugsrisiken. Angesichts der Millionen von Fans, die das Event anzieht, haben der ORF, die EBU, das Bundesministerium für Inneres, die Stadt Wien und die Plattform „Watchlist Internet“ eine gemeinsame Initiative gestartet. Ihr Ziel: Die Öffentlichkeit vor dem Start der ersten Ticket-Verkaufswelle am 13. Jänner über potenzielle Cyber-Gefahren aufzuklären.

Für den sicheren Erwerb von Eintrittskarten wurde ein bewährtes mehrstufiges Ticketingsystem implementiert. Die Registrierungsphase auf den offiziellen Plattformen eurovision.com und oeticket.com endete am 18. Dezember 2025. Nur registrierte Personen können nun Tickets über oeticket.com erwerben. Wer die Registrierungsfrist verpasst hat, muss auf spätere Verkaufsphasen warten.

Vermeintlich exklusive Angebote oder Sonderkontingente in sozialen Netzwerken und auf Online-Marktplätzen – oft zu überhöhten Preisen – sind betrügerisch. Cyber-Sicherheitsexperten warnen, dass bei Großveranstaltungen die Zahl gefälschter Ticketangebote und betrügerischer Online-Shops deutlich ansteigt. Die Täter erstellen täuschend echte Kopien legitimer Ticket-Webseiten.

Betrugsmaschen erkennen

Besondere Vorsicht ist auch bei E-Mails geboten, die angeblich von den Veranstaltern stammen und Gewinne oder Last-Minute-Tickets versprechen. Diese Phishing-Versuche lassen sich häufig schon an der Absenderadresse erkennen, die auf den betrügerischen Charakter der Nachricht hindeutet.

Angebliche Insidertipps oder vermeintlich günstige Ticket-Pakete auf Facebook, Instagram und anderen sozialen Medien oder Kleinanzeigenportalen entpuppen sich fast ausnahmslos als Betrugsversuche. Gleiches gilt für dubiose Online-Umfragen zum Eurovision Song Contest, die darauf abzielen, persönliche Daten zu stehlen oder Schadsoftware zu verbreiten.

Sicherheitsexperten raten zudem davon ab, Fotos von Tickets in sozialen Medien zu teilen, da die darauf abgebildeten QR-Codes kopiert und missbraucht werden können. Eine weitere Gefahr stellt das sogenannte Quishing dar. Hierbei überkleben Kriminelle echte QR-Codes an öffentlichen Orten wie Parkautomaten, E-Ladesäulen oder in Gastronomiebetrieben mit eigenen Aufklebern.

KI-gestützte Betrügereien

Auch vor dem sogenannten Enkeltrick 2.0 wird gewarnt: Dank künstlicher Intelligenz können Betrüger mittlerweile Stimmen von Angehörigen täuschend echt nachahmen. Besonders während der Show-Wochen vom 12. bis 16. Mai könnte diese Masche verstärkt auftreten. Ein Anruf mit der geklonten Stimme eines Familienmitglieds, das vorgibt, beim ESC in Wien in eine Notlage geraten zu sein und dringend finanzielle Hilfe zu benötigen, kann selbst vorsichtige Menschen überrumpeln.

Für dieses Voice-Cloning genügen den Tätern bereits wenige Sekunden Audiomaterial aus Social-Media-Videos. Die Polizei empfiehlt, mit der Familie ein Sicherheits-Codewort für Notfälle zu vereinbaren und bei verdächtigen Anrufen stets unter einer bekannten Nummer zurückzurufen.

Die Sicherheit beim 70. Eurovision Song Contest wird als gemeinschaftliche Aufgabe betrachtet. Der ORF sorgt für die Absicherung der technischen Infrastruktur, doch die Mithilfe der Bevölkerung ist ebenso entscheidend. Martin Pils, Head of Cyber Security für den ESC 2026, betont: „Sicherheit ist Teamsport. Wir sind auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, denn wir können nicht alles sehen.“

Zur frühzeitigen Erkennung von Betrugsmustern und zur Unterstützung Betroffener wurde ein Netzwerk von Anlaufstellen eingerichtet: Verdächtige E-Mails oder Webseiten zum ESC-Ticketverkauf sollten umgehend an die zentrale ORF-Adresse gemeldet werden: [email protected].

Straftaten können bei jeder Polizeidienststelle oder online bei der Meldestelle gegen Internetkriminalität des Bundeskriminalamts angezeigt werden: [email protected]