Vorsicht bei diesen Nummern: Betrüger auf Beutezug nach persönlichen Daten

Die Betrugsmasche hat System: In Düsseldorf häufen sich verdächtige Anrufe mit lokaler Vorwahl. Die Täter locken mit falschen Versprechungen und wollen an persönliche Daten.

Das Telefon klingelt regelmäßig – doch nicht immer stecken Bekannte oder seriöse Unternehmen dahinter. Häufig verbergen sich hinter den Anrufen auch Betrüger mit unlauteren Absichten.

In Düsseldorf (Deutschland) häufen sich derzeit verdächtige Anrufe mit der lokalen Vorwahl 0211, gefolgt von den Ziffern 955 868 und verschiedenen Endnummern. Wie das Portal „Ddorf Aktuell“ berichtet, registrierte die örtliche Beratungsstelle der Verbraucherzentrale zuletzt vermehrt Meldungen über betrügerische Telefonkontakte. Falko Ruhnke, Leiter der Beratungsstelle, erklärt gegenüber dem Online-Portal: „Die Betrüger behaupten beispielsweise, dass man seine Daten aus Werbelisten und Listen der Lottoanbieter löschen lassen könne.“

Laut Ruhnke nutzen die Täter auch andere Maschen, etwa angebliche Gewinnspiel-Teilnahmen oder die Aufforderung, „Auskünfte über die Sperrung seiner Daten und Bankverbindungen zu geben“. Die Verbraucherzentrale empfiehlt besondere Vorsicht bei Anrufen von unbekannten Nummern und rät zu weiteren Schutzmaßnahmen.

Offizielle Warnhinweise

Auf ihrer Webseite stellt die Verbraucherzentrale klar, dass ihre Mitarbeiter „nie unaufgefordert“ anrufen oder Hausbesuche durchführen. Entscheidend ist, keine persönlichen Informationen preiszugeben. Bei verdächtigen Kontaktversuchen können Betroffene direkt bei der Verbraucherzentrale nachfragen.

Richtig reagieren

Es empfiehlt sich, verdächtige Gespräche schnell zu beenden. Eine mögliche Formulierung lautet: „Ich habe kein Interesse an Ihrem Angebot, bitte rufen Sie mich nicht mehr an“. Wenn der Anrufer vorgibt, von einem Unternehmen zu sein, mit dem Sie tatsächlich einen Vertrag haben, sollten Sie nach Details fragen, die nur der echte Anbieter kennen kann – ohne dabei selbst versehentlich Informationen preiszugeben.

Grundsätzlich gilt: Stellen Sie Fragen, anstatt Antworten zu geben.