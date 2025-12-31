Silvester-Einkauf: Welche Geschäfte für Sie heute und morgen offen haben

Offene Supermärkte zu Silvester und Neujahr: Hier bekommen Sie in Wien noch alles Wichtige

Der Jahreswechsel steht vor der Tür – und mit ihm die Frage: Wo kann man noch einkaufen? Während viele Geschäfte zu Silvester früher schließen und am Neujahrstag ganz zusperren, gibt es in Wien einige Ausnahmen. Vor allem Supermärkte an Bahnhöfen, stark frequentierten Plätzen und Tankstellen bleiben länger geöffnet.

Silvester (31. Dezember): Diese Supermärkte haben noch offen

Grundsätzlich dürfen Geschäfte bis 17.00 Uhr, Lebensmittelmärkte bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Viele Filialen nutzen diese Zeit – vor allem an Verkehrsknotenpunkten.

Billa & Billa Plus (Wien)

Diese Billa-Filialen zählen zu den verlässlichsten Anlaufstellen am Silvestertag:

Billa Praterstern (Praterstern)

Billa Franz-Josefs-Bahnhof (Franz-Josefs-Bahnhof)

Billa Franz-Josefs-Kai (Innenstadt)

Billa Wien Hauptbahnhof

Diese Standorte sind in der Regel bis 17.00 Uhr, teils auch bis zum gesetzlichen Maximum geöffnet.

Spar, Eurospar & Interspar

Auch bei Spar gibt es am 31. Dezember mehrere gut erreichbare Optionen:

SPAR Babenbergerstraße 9 (1. Bezirk)

SPAR im AKH (Währinger Gürtel)

INTERSPAR Pronto Wien Hauptbahnhof

INTERSPAR Pronto Landstraße / Wien Mitte

Viele dieser Filialen schließen zwischen 16.00 und 17.00 Uhr.

Hofer

Hofer-Filialen schließen zu Silvester meist deutlich früher. In Wien sperren die meisten Märkte bereits am frühen Nachmittag zu.

Empfehlung: Hofer-Einkäufe besser vormittags erledigen.

Neujahr (1. Jänner): Wo man in Wien noch einkaufen kann

Am 1. Jänner bleiben die meisten Supermärkte geschlossen. Ausnahmen bilden Sonderstandorte an Bahnhöfen und Verkehrsknotenpunkten.

Diese Supermärkte sind am 1. Jänner in Wien geöffnet

Billa Praterstern – in der Regel ab Mittag bis in den Abend geöffnet

Billa Franz-Josefs-Bahnhof – ebenfalls geöffnet

Billa Wien Hauptbahnhof

INTERSPAR Pronto Wien Hauptbahnhof

INTERSPAR Pronto Landstraße / Wien Mitte

Reguläre Wohngebietsmärkte (Billa, Spar, Hofer) bleiben hingegen meist geschlossen.

Tankstellen & Shops mit 24-Stunden-Betrieb

Wer spät dran ist, wird auch an Tankstellen fündig – sowohl zu Silvester als auch am Neujahrstag:

OMV & BP Tankstellen mit Shopbetrieb (z. B. entlang des Gürtels und an Ausfallsstraßen)

Tankstellen bei Autobahnzufahrten und Stadteinfahrten

Bahnhofsshops mit Snacks, Getränken und Grundnahrungsmitteln

Fazit

Silvester: Einkäufe sind in Wien bis zum späten Nachmittag gut möglich – vor allem bei Billa, Spar und Interspar an zentralen Standorten.

Neujahr: Die Auswahl ist eingeschränkt, aber nicht null: Bahnhofs-Billa, Interspar Pronto und Tankstellen sichern die Grundversorgung.

Wer Stress vermeiden will, plant besser vor – oder weiß zumindest, wo es im Notfall noch offen ist.