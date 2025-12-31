Straßenbahn wächst, U5 im Verzug: Wiens Öffi-Plan bis 2030

Während die Wiener Straßenbahn wächst, müssen U-Bahn-Fans Geduld beweisen. Besonders bitter: Die neue U5-Linie kommt erst 2030 – vier Jahre später als geplant.

Die Wiener Linien haben in diesem Jahr mit den Linien 12 und 27 ihr Straßenbahnnetz erweitert. Für das kommende Jahr steht keine neue Linie auf dem Plan, jedoch wird die bestehende Linie 18 verlängert. Auffällig bleibt die Verzögerung bei der U5, deren Inbetriebnahme sich bis 2030 verschiebt.

Ab Herbst soll die Linie 18 die Verbindung zwischen Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus und Wien-Leopoldstadt herstellen. Die Erweiterung führt über die Schlachthausgasse und umfasst eine 3,1 Kilometer lange Neubaustrecke mit sieben Haltestellen. Seit Juni laufen die Bauarbeiten entlang wichtiger Stadtentwicklungsgebiete wie dem Viertel Zwei und den Triiiple-Wohntürmen.

Parallel dazu werden bestehende Gleisanlagen erneuert. Im ersten Quartal sind Arbeiten auf der Lerchenfelder Straße in Wien-Ottakring (16. März bis 26. Juni), in der Simmeringer Hauptstraße (in drei Bauphasen vom 3. März bis 18. Oktober) sowie in der Quellenstraße in Wien-Favoriten (16. März bis 10. April) vorgesehen. Diese Maßnahmen führen zeitweise zu Umleitungen oder Einstellungen betroffener Linien.

U-Bahn-Modernisierung

Auch das U-Bahnnetz wird modernisiert. Auf der U4 entsteht zwischen Landstraße und Schwedenplatz eine neue Gleistrasse. Diese Arbeiten erfordern eine mehrwöchige Unterbrechung der durchgehenden Verbindung. Konkrete Details stehen noch aus. Nach Abschluss der Modernisierung sollen kürzere Intervalle auf dieser Strecke möglich sein.

Bei der U3 werden die Weichen zwischen Westbahnhof und Hütteldorfer Straße erneuert. Die U6 durchläuft an mehreren Abschnitten Modernisierungsarbeiten. Vom 27. März bis 6. April sowie vom 30. April bis 3. Mai wird der Betrieb zwischen Währinger Straße und Jägerstraße unterbrochen. Im Sommer wird die Station Tscherttegasse fertiggestellt und erhält eine Überdachung.

U5-Verzögerung

Die ursprünglich geplante Eröffnung der U5-Linie zwischen Karlsplatz und Frankhplatz verzögert sich um vier Jahre. Obwohl die Bauarbeiten an der Strecke fortgesetzt werden, ist die Inbetriebnahme erst für 2030 vorgesehen.