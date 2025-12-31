Weißer Jahreswechsel mit Risiko – Diese Berghänge werden zur Falle

Ein Kälteeinbruch sorgt pünktlich zum Jahreswechsel für winterliche Verhältnisse in Österreich. Die herannahende Kaltfront bringt Schneefall bis in die Bundeshauptstadt. Meteorologen des Wetterdienstes UBIMET haben für acht Bundesländer entsprechende Warnungen herausgegeben – betroffen sind Niederösterreich, Wien, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Tirol.

Der Winter meldet sich mit voller Kraft zurück: Eine Kaltfront überrollt Österreich und bringt Schnee in acht Bundesländer – mit spürbaren Folgen für die Lawinensituation.

Lawinenwarnungen aktiviert

Die winterlichen Bedingungen haben in Oberösterreich zur Wiederaufnahme der täglichen Lawinenwarndienstberichte geführt. „Wir haben unser Informationsangebot kontinuierlich verbessert, um modernen Anforderungen gerecht zu werden“, erklärt der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) zu den Sicherheitsmaßnahmen in den Bergregionen.

Derzeit herrscht Gefahrenstufe 2 (mäßig) in den betroffenen Gebieten. Dennoch können in steilem Gelände bereits bei geringer Zusatzbelastung überwiegend kleine, in seltenen Fällen auch mittlere Schneebrettlawinen ausgelöst werden.

Die Gefahrenstellen sind für geübte Bergsportler in der Regel gut erkennbar und sollten gemieden werden.