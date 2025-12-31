KOSMO KOSMO
Winterwarnung

Weißer Jahreswechsel mit Risiko – Diese Berghänge werden zur Falle

(envato: Skigebiet )
1 Min. Lesezeit

Ein Kälteeinbruch sorgt pünktlich zum Jahreswechsel für winterliche Verhältnisse in Österreich. Die herannahende Kaltfront bringt Schneefall bis in die Bundeshauptstadt. Meteorologen des Wetterdienstes UBIMET haben für acht Bundesländer entsprechende Warnungen herausgegeben – betroffen sind Niederösterreich, Wien, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Tirol.

Der Winter meldet sich mit voller Kraft zurück: Eine Kaltfront überrollt Österreich und bringt Schnee in acht Bundesländer – mit spürbaren Folgen für die Lawinensituation.

⇢ Weiße Weihnacht: Bis zu 15 Zentimeter Schnee erwartet

Lawinenwarnungen aktiviert

Die winterlichen Bedingungen haben in Oberösterreich zur Wiederaufnahme der täglichen Lawinenwarndienstberichte geführt. „Wir haben unser Informationsangebot kontinuierlich verbessert, um modernen Anforderungen gerecht zu werden“, erklärt der zuständige Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) zu den Sicherheitsmaßnahmen in den Bergregionen.

Derzeit herrscht Gefahrenstufe 2 (mäßig) in den betroffenen Gebieten. Dennoch können in steilem Gelände bereits bei geringer Zusatzbelastung überwiegend kleine, in seltenen Fällen auch mittlere Schneebrettlawinen ausgelöst werden.

⇢ Weiße Weihnachten im Anmarsch – Wo die Schneeflocken fallen werden

Die Gefahrenstellen sind für geübte Bergsportler in der Regel gut erkennbar und sollten gemieden werden.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

