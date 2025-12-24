Weiße Weihnacht: Bis zu 15 Zentimeter Schnee erwartet

Schnee zum Fest: GeoSphere Austria warnt vor winterlichen Verhältnissen in mehreren Regionen. Auch die Bundeshauptstadt kann sich auf eine weiße Bescherung einstellen.

Für Teile Österreichs hat GeoSphere Austria eine Schnee-Warnung ausgesprochen, die am Mittwoch bis 13 Uhr gilt. Neben mehreren Regionen ist auch Wien von dieser Warnung betroffen. Vielerorts stellt sich damit rechtzeitig zum Heiligen Abend winterliches Wetter ein.

In zahlreichen Niederungen wird mit einer Schneedecke von ein bis fünf Zentimetern gerechnet, wie GeoSphere Austria und wetter.at prognostizieren. In mittleren und höheren Lagen können die Neuschneemengen bis zu 15 Zentimeter erreichen. Auch in der Bundeshauptstadt wird bis zum Mittag zeitweise mit Schneefall gerechnet, der im Laufe des Nachmittags allmählich abklingen soll.

⇢ 13-Uhr-Deadline: Diese Wiener Shops retten dein Weihnachtsfest



Weihnachtswetter im Überblick

Der Heilige Abend präsentiert sich in fast ganz Österreich mit dichter Wolkendecke. Lediglich im Westen des Landes kann es anfangs noch zu kurzen Auflockerungen kommen, dort fällt auch am wenigsten Niederschlag. In den übrigen Landesteilen ist immer wieder mit Schneefall zu rechnen, während in tiefen Lagen im Süden zunächst auch Regen oder Schneeregen möglich ist.

Die intensivsten Niederschläge werden im Gebiet von Osttirol bis zur Buckligen Welt erwartet. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen minus sechs und plus drei Grad, tagsüber werden Höchstwerte von minus eins bis plus vier Grad erreicht.