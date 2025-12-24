13-Uhr-Deadline: Diese Wiener Shops retten dein Weihnachtsfest

Der Countdown zum Heiligen Abend läuft – und mit ihm die Zeit für letzte Besorgungen. Wer in Wien einkaufen will, muss die besonderen Öffnungszeiten beachten.

Am 24. Dezember schließen die meisten Geschäfte in Wien bereits um 13 Uhr, wie Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien, mitteilt. Sowohl allgemeine Handelsbetriebe als auch Lebensmittelgeschäfte dürfen von 6 bis 13 Uhr ihre Türen öffnen, danach ist für den Großteil der Betriebe Schluss. Wer also noch Geschenke, Lebensmittel oder Drogerieartikel benötigt, sollte den Vormittag nutzen – am frühen Nachmittag sind viele Geschäfte bereits geschlossen.

Wichtige Ausnahmen

Einige Ausnahmen gibt es jedoch: Geschäfte an Bahnhöfen, Tankstellen, Süßwaren-Shops und Blumenhandlungen dürfen bis 18 Uhr geöffnet bleiben. Christbäume können sogar bis 20 Uhr erworben werden. Zu beachten ist außerdem: Am 25. Dezember (Christtag) und 26. Dezember (Stefanitag) bleiben reguläre Geschäfte geschlossen – notwendige Einkäufe müssen dann an Bahnhöfen oder Tankstellen erledigt werden.

Die Öffnungszeiten der Handelsketten am 24. Dezember variieren leicht: Während manche bereits ab 6:30 Uhr öffnen, starten andere erst um 7 Uhr, 7:15 Uhr oder 8 Uhr. Einige Filialen haben Sonderregelungen, etwa Wien-Felberstraße (ab 8:30 Uhr) und Vösendorf (ab 8 Uhr). Gemeinsam ist allen jedoch, dass um 13 Uhr die Türen schließen.

Feiertags-Optionen

An den Feiertagen am 25. und 26. Dezember haben ausschließlich Sondermärkte geöffnet. Dazu zählen etwa Geschäfte an Bahnhöfen oder im Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH).

Bevor die besinnliche Feiertagszeit beginnt, herrscht in vielen Haushalten noch Hektik: Vergessene Lebensmittel müssen besorgt, fehlendes Geschenkpapier gekauft und das Präsent für den unerwarteten Gast organisiert werden.

Rechtzeitige Planung hilft, den vorweihnachtlichen Einkaufsstress zu reduzieren.