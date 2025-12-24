Nächtliches Drama: Drei Verletzte nach Massenkarambolage am Gürtel

Nächtliches Chaos am Wiener Gürtel: Ein 24-Jähriger krachte mit seinem Wagen in mehrere parkende Autos. Die Berufsfeuerwehr musste mit schwerem Gerät anrücken.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf dem Wiener Gürtel zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Auf Höhe der Burggasse in Richtung Westbahnhof kollidierte ein 24-jähriger Lenker mit mehreren abgestellten Fahrzeugen. Der junge Mann und seine beiden Mitfahrer erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Das Verkehrsunfallkommando übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Zahlreiche Augenzeugen beobachteten das Unfallgeschehen, bei dem insgesamt vier Fahrzeuge – darunter auch eine Mercedes G-Klasse – in den Zusammenstoß verwickelt waren. Auf der Fahrbahn verteilten sich Fahrzeugteile der ineinander verkeilten Wagen. Wie auf Bildern von Passanten zu erkennen ist, stand hinter der Unfallstelle ein weiteres beschädigtes Fahrzeug mit ausgelöstem Airbag.

⇢ Horror-Crash auf A23: Sechs Autos verkeilt – drei Verletzte im Spital



Bergungsarbeiten vor Ort

Die Wiener Einsatzkräfte rückten umgehend zum Unfallort aus. Ein Augenzeuge dokumentierte die Bergungsarbeiten, bei denen die Berufsfeuerwehr Wien eines der verunfallten Fahrzeuge mit einem Kran anheben und an einem sicheren Ort abstellen musste.

Nach Auskunft der Pressestelle der Wiener Polizei gegenüber „Heute“ verlief der Einsatz rasch und professionell.