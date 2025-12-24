Ferrari-Crash: »Call of Duty«-Schöpfer Zampella sofort tot

Die Spielewelt trauert um einen ihrer Pioniere: Vince Zampella, Schöpfer von „Call of Duty“, starb bei einem Autounfall in Kalifornien. Sein Ferrari ging in Flammen auf.

Die Gaming-Branche steht unter Schock: Vince Zampella, einer der Schöpfer der legendären Spielereihe »Call of Duty«, ist tot. Der 55-jährige Entwickler verunglückte bei einem Autounfall in Kalifornien tödlich, wie mehrere US-Medien am Montag meldeten. Laut dem lokalen Fernsehsender NBC4 ereignete sich der Unfall am Sonntag nördlich von Los Angeles, als Zampella mit einem Ferrari 296 GTS unterwegs war. Die lokalen Behörden bestätigten zwar einen Unfall mit zwei Todesopfern, machten jedoch zunächst keine Angaben zu deren Identität. In den Nachtstunden folgte dann die offizielle Bestätigung durch den Spielekonzern Electronic Arts.

Zampella hinterlässt ein beeindruckendes Erbe in der Videospielwelt. Als langjähriger Leiter des Entwicklerstudios Infinity Ward verhalf er »Call of Duty« ab 2003 zu weltweitem Ruhm. Die Spieleserie wurde mehr als 500 Millionen Mal verkauft und revolutionierte das Genre der Ego-Shooter. Besonders Titel wie »Call of Duty 4: Modern Warfare« prägten das Spielerlebnis aus der Ich-Perspektive nachhaltig. Die Bedeutung der Marke zeigt sich auch daran, dass derzeit eine Kinoadaption in Produktion ist.

Erfolge nach CoD

Nach seinem Weggang von Infinity Ward gründete Zampella 2010 das Studio Respawn Entertainment, das 2017 von Electronic Arts akquiriert wurde. Unter seiner Führung entstanden weitere Erfolgsproduktionen wie »Titanfall«, »Apex Legends« und die »Star Wars Jedi«-Reihe. Bei Electronic Arts verantwortete er zuletzt auch die »Battlefield«-Franchise.

In einer Stellungnahme würdigte Electronic Arts den Verstorbenen: »Er war ein Freund, Kollege und Entwickler mit einer Vision. Seine Arbeit hat die interaktive Unterhaltung mitgeprägt und Millionen Spieler und Entwickler in der ganzen Welt inspiriert. Sein Vermächtnis wird über kommende Generationen mitprägen, wie Spiele gemacht werden und wie Spieler sich verbinden.«

Tragischer Unfall

Zu den Unfallumständen teilte die Polizei mit, dass das Fahrzeug nach dem Zusammenstoß in Flammen aufging. Zampella konnte nicht mehr aus dem brennenden Wagen gerettet werden. Eine weitere Person wurde zwar aus dem Fahrzeug befreit, erlag jedoch später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt lenkte, ist bislang ungeklärt.

Der tödliche Vorfall ereignete sich Medienberichten zufolge auf einer kurvenreichen Straße in einem Waldgebiet bei Los Angeles.