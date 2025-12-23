Messi-Schwester crasht kurz vor Hochzeit – Wirbel gebrochen

Schwerer Autounfall statt Hochzeitsglocken: Lionel Messis Schwester Maria Sol muss nach einem Crash in Florida ihre Trauung verschieben und steht vor langer Rehabilitation.

Nach einem schweren Autounfall musste Maria Sol Messi, die Schwester des Fußballstars Lionel Messi, ihre geplante Hochzeit verschieben. Die 32-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen, als sie in Florida die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen eine Mauer prallte. Die Trauung mit Julian Arellano, der als Trainer der U19-Mannschaft bei Inter Miami tätig ist, war ursprünglich für den 3. Jänner in Rosario (Argentinien) vorgesehen.

Der argentinische Journalist Angel de Brito gab in der Fernsehsendung „LAM“ bekannt, dass Messis Mutter ihn über den Zustand ihrer Tochter informiert habe. Demnach befinde sich Maria Sol nicht in Lebensgefahr, stehe jedoch vor einem langen Rehabilitationsprozess. „Sie erlitt Verbrennungen, die sehr schwer zu behandeln sind, und eine Verschiebung der Wirbel. Sie hat bereits mit ihrer Rehabilitation in Rosario begonnen“, erklärte de Brito.

Schwere Verletzungen

Laut dem Journalisten hat Maria Sol Messi neben zwei gebrochenen Wirbeln auch Frakturen am Fersenbein und am Handgelenk davongetragen. Der Unfall soll sich ereignet haben, nachdem die 32-Jährige das Bewusstsein verloren hatte, wodurch ihr Wagen unkontrolliert gegen eine Mauer fuhr.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten in Rosario, der Heimatstadt der Familie Messi, wurden aufgrund der schweren Verletzungen und des bevorstehenden Rehabilitationsprogramms auf unbestimmte Zeit verschoben.