Russlands brisanter Schachzug: Kreml umwirbt Syriens Islamisten-Regierung

Moskau empfängt die neue islamistische Führung Syriens mit offenen Armen. Bei Gesprächen mit Putin steht ein brisantes Thema im Fokus: die Aufrüstung der syrischen Streitkräfte.

Syrische Minister bei Putin

Zwei hochrangige Vertreter der islamistischen Übergangsregierung Syriens sind am Dienstag von Russlands Präsident Wladimir Putin zu Beratungen empfangen worden. Laut Berichten der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana erörterten Außenminister Asaad al-Schaibani und Verteidigungsminister Murhaf Abu Kasra mit dem russischen Staatschef verschiedene Themenfelder von beiderseitigem Interesse aus Politik, Militär und Wirtschaft. Im Mittelpunkt der Gespräche stand demnach besonders die vertiefte „strategische Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungsindustrie“.

Die syrische Nachrichtenagentur berichtete weiter, dass bei dem Treffen konkrete Möglichkeiten zur Entwicklung militärisch-technischer Kooperationen ausgelotet wurden. Erklärtes Ziel sei die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der syrischen Streitkräfte und deren Anschluss an moderne Entwicklungen im Rüstungssektor. Die Gespräche umfassten den Angaben zufolge spezifische Bereiche wie die Modernisierung militärischer Ausrüstung, den Transfer technischen Know-hows sowie gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Diese Maßnahmen würden, so die Agenturmeldung, zur Festigung des nationalen Verteidigungssystems beitragen und Sicherheit sowie Stabilität in Syrien und der gesamten Region fördern.

Neue Machtverhältnisse

Der aktuelle Besuch reiht sich ein in eine Serie von diplomatischen Kontakten zwischen Vertretern der neuen syrischen Führung und Moskau seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad. Dieser hatte Syrien mit harter Hand regiert und das Land in einen fast 14-jährigen Bürgerkrieg geführt. Nach der Eroberung von Damaskus durch die islamistische HTS-Miliz (Hayat Tahrir al-Sham) und verbündete Gruppierungen am 8. Dezember 2024 floh Assad nach Russland.

Die Führung übernahm seither als Übergangspräsident der HTS-Anführer Ahmed al-Scharaa, der seit seinem Amtsantritt im Jänner bemüht ist, ein gemäßigteres Erscheinungsbild zu kultivieren und internationale Anerkennung zu gewinnen. Al-Scharaa führte erstmals im Februar ein Telefongespräch mit Putin. Sein Außenminister al-Schaibani reiste bereits im Juli nach Moskau und bekräftigte dabei Syriens Interesse an einer Intensivierung der bilateralen Beziehungen.

Russlands Militärpräsenz

Russland zählte neben dem Iran zu den wichtigsten Verbündeten Assads während des syrischen Bürgerkriegs. Die russischen Streitkräfte griffen 2015 aufseiten der Assad-Truppen in den Konflikt ein und führten Luftangriffe gegen von Rebellen kontrollierte Gebiete durch. Moskau unterhält nach wie vor den Marinestützpunkt Tartus sowie den Luftwaffenstützpunkt Hmeimim an der syrischen Mittelmeerküste – die einzigen offiziellen russischen Militärbasen außerhalb des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion.

Diese strategische Präsenz steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum erklärten Ziel des neuen syrischen Machthabers, der weltweit um Anerkennung wirbt und als gemäßigter Akteur wahrgenommen werden möchte.