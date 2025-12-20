Wetterumschwung Weiße Weihnachten im Anmarsch – Wo die Schneeflocken fallen werden

2 Min. Lesezeit | 20. Dezember 2025

Überraschende Wende beim Weihnachtswetter: Schnee in Sicht! Die Meteorologen haben eine erfreuliche Nachricht für alle, die von einer weißen Weihnacht träumen. Entgegen aller Erwartungen der letzten Wochen, als die hohen Temperaturen kaum Hoffnung ließen, zeigt die aktuelle Prognose der Ubimet-Wetterexperten nun ein ganz anderes Bild. Ausgerechnet zum Heiligen Abend sollen in weiten Teilen Österreichs Schneeflocken fallen. Besonders in der Steiermark und in Klagenfurt stehen die Chancen auf winterliche Weihnachten außerordentlich gut.

Ab dem 24. Dezember zieht eine kalte Ostströmung über das Land, die zusammen mit einem niederschlagsreichen Italientief vor allem im Süden und Südosten für Schneefall sorgen dürfte. Im Laufe des Heiligen Abends sinkt die Schneefallgrenze dort auf 300 Meter. In der Nacht könnte es dann auch im Donauraum und im südöstlichen Flachland leicht schneien. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus drei und plus fünf Grad.

Die Wahrscheinlichkeit für eine geschlossene Schneedecke in Graz und Klagenfurt liegt bei etwa 50 bis 60 Prozent, Schneeflocken werden dort mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet. Deutlich geringer sind die Aussichten in Bregenz und Innsbruck mit nur fünf bis zehn Prozent für eine Schneedecke und 10 bis 15 Prozent für einzelne Flocken. Nur im äußersten Westen Österreichs müssen sich die Menschen wohl mit grünen Weihnachten abfinden.

Gespaltene Bergwelt

In den Bergregionen zeigt sich ein gespaltenes Bild: Während von Vorarlberg bis zu den nördlichen Voralpen Föhn und schönes Wetter vorherrschen, müssen sich Wintersportler im Rest des Landes auf bedeckten Himmel und vereinzelte Schneefälle einstellen. Am 24. Dezember sollten Skifahrer mit einsetzendem Schneefall, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, schlechter Sicht und lebhaftem Wind rechnen.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt es in den föhnbeeinflussten Gebieten sonnig, während der Rest der Bergwelt unter einer Wolkendecke liegt und windiges Wetter erlebt.

Sonnenstunden-Mangel

Für Sonnenanbeter im Flachland sieht es hingegen weiterhin düster aus. Linz, Eisenstadt und St. Pölten steuern sogar auf einen Dezember-Negativrekord bei den Sonnenstunden zu. Bislang konnten die Linzer nur eine einzige Sonnenstunde genießen, während Wien und Eisenstadt immerhin auf sieben Stunden kommen.

Zum Vergleich: Der bisherige Negativrekord in St. Pölten liegt bei 25 Sonnenstunden aus dem Dezember 2007, in Eisenstadt bei 20 Stunden aus dem Dezember 1985. Wie in einer anderen Welt erscheinen da die 70 Sonnenstunden, die Innsbruck bis zum 19. Dezember verzeichnen konnte. Auf dem zweiten Platz folgt Graz mit 44 Stunden, dahinter Salzburg mit 38 Sonnenstunden.