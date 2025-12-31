ÖGK-Chefarzt schlägt Alarm: Impfschutz auch jetzt noch sinnvoll

Über 41.400 grippale Infekte und mehr als 4.000 Influenza-Fälle: Die Grippewelle rollt durch Österreich, während die Feiertage nur eine trügerische Atempause bieten.

Die Grippewelle hält Österreich weiterhin in Atem. In der letzten Kalenderwoche des Jahres wurden landesweit über 41.400 grippale Infekte registriert. Die tatsächlichen Influenza-Erkrankungen belaufen sich auf 4.045 Fälle. Parallel dazu befinden sich 1.349 bei der ÖGK versicherte Personen aufgrund von Covid-19 im Krankenstand.

Diese Statistik umfasst ausschließlich ÖGK-versicherte Arbeitnehmer und Bezieher von Arbeitslosengeld. Seit der Aufhebung der Meldepflicht für Covid-19 im Juli 2023 werden deutlich weniger Tests durchgeführt, weshalb das Infektionsgeschehen nun verstärkt durch alternative Methoden wie das Abwassermonitoring überwacht wird.

Regionale Entwicklung

In Niederösterreich verzeichnete man in derselben Woche etwa 6.700 grippale Infekte. Dies entspricht einem Anstieg von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als 5.100 Fälle gemeldet wurden. Allerdings ist im Vergleich zur Vorwoche ein leichter Rückgang zu beobachten – ein typisches Phänomen während der Weihnachtszeit.

„Wie gewohnt ist auch in diesem Jahr rund um die Weihnachtsfeiertage ein Rückgang der Krankenstandsmeldungen zu beobachten. Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass wir hinsichtlich der grassierenden Grippewelle eine Entwarnung geben können. Der neue Grippevirenstamm ist weiterhin hochaktiv„, so Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Schutzmaßnahmen empfohlen

„Gerade zum Jahreswechsel, wenn zahlreiche Treffen im Familien- und Freundeskreis stattfinden, ist es daher besonders wichtig, einfache Schutzmaßnahmen einzuhalten: Hände desinfizieren, regelmäßig lüften und im Fall einer Erkrankung eine Maske tragen. Wer bislang noch keine Grippeimpfung erhalten hat, sollte diese auch jetzt noch in Anspruch nehmen„, ergänzt der Chefarzt.

Die ÖGK weist darauf hin, dass weitere Informationen unter der Telefonnummer 1450 sowie auf der Website www.gesundheitskasse.at/impfstellen erhältlich sind.