Grippe-Alarm vor Festtagen: 6.000 Österreicher bereits im Bett

Die Grippewelle rollt früher als erwartet über Österreich – mit fast 6.000 Krankmeldungen allein in der letzten Woche. Experten warnen vor den bevorstehenden Festtagen.

Die Grippewelle hat Österreich dieses Jahr deutlich früher erfasst als im Vorjahr. Bereits vier Wochen vor dem üblichen Starttermin meldeten sich in der vergangenen Woche 5.762 Versicherte der Österreichischen Gebietskrankenkasse (ÖGK) wegen einer Influenza krank. Zusätzlich befinden sich 97.270 Personen aufgrund grippaler Infekte im Krankenstand. Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK, bestätigt den rapiden Anstieg: „Die Zahl der gemeldeten Influenza-Erkrankungen ist hierzulande innerhalb nur einer Woche von rund 3.400 auf fast 5.800 Fälle gestiegen. Auch die grippalen Infekte haben ein hohes Niveau erreicht.“

Die aktuellen Bedingungen begünstigen die Verbreitung von Erkältungs- und Grippeviren erheblich: Kalte Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit und vermehrte Treffen in geschlossenen Räumen schaffen ideale Voraussetzungen für Infektionen. Während der Festtage steigt das Ansteckungsrisiko zusätzlich, wenn Menschen aus verschiedenen Regionen und sozialen Umfeldern zusammenkommen. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer Wien, warnt in einer Aussendung: „Besonders ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen sind gefährdet und sollten jetzt vorsichtig sein. Grippe, aber auch andere Erkältungsviren, RSV oder Covid-19, können schwere und langwierige Krankheitsverläufe verursachen.“

Zur Eindämmung der Virusübertragung empfehlen Experten neben Impfungen gegen Grippe und Covid-19 auch bewährte Hygienemaßnahmen. „Regelmäßiges Händewaschen, gründliches Lüften und das Vermeiden von Kontakten bei Krankheit senken das Ansteckungsrisiko deutlich“, erklärt die Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Wien-Floridsdorf.

Behandlungsmöglichkeiten

Bei bereits eingetretener Erkrankung ist besondere Vorsicht geboten, insbesondere bei der echten Grippe. Kamaleyan-Schmied betont: „Influenza ist eine schwere Erkrankung, die lebensbedrohlich verlaufen kann. Mit Tamiflu haben wir zum Glück ein hochwirksames Medikament, doch die Gabe gleicht einem Ratespiel, weil wir nicht testen können.“

Schnelltests für Influenza werden in Österreich nicht von den Krankenkassen übernommen und müssen privat bezahlt werden. Dennoch empfehlen Mediziner diese Tests für eine zuverlässige Diagnose. Eine schnelle Feststellung der Infektion ist entscheidend für die Wirksamkeit der Behandlung. „Tamiflu wirkt am besten, wenn es innerhalb von 36 bis 48 Stunden nach Symptombeginn eingenommen wird. Eine rechtzeitige, gezielte Therapie kann schwere Verläufe verhindern, was besonders für ältere Menschen oder chronisch Kranke überlebenswichtig sein kann“, unterstreicht die Ärztin.

Der Einsatz von Tamiflu kann die Krankheitsdauer verkürzen. Ein verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass Antibiotika bei Grippe helfen würden. Diese sind jedoch nur bei bakteriellen Infektionen wirksam, nicht bei viralen Erkrankungen wie der Influenza.

Zur Linderung von Fieber und Gliederschmerzen eignen sich Schmerzmittel, die allerdings nur symptomatisch wirken und nicht die Ursache bekämpfen. Wichtig ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2,5 Litern Wasser oder Tee täglich. Hühnersuppe gilt als bewährtes Hausmittel, das nicht nur den Flüssigkeitshaushalt unterstützt, sondern auch entzündungshemmend wirkt. Eine leichte, vitaminreiche und ausgewogene Ernährung fördert die Genesung, während zucker- und fettreiche Nahrungsmittel gemieden werden sollten.

Symptome erkennen

Bei Influenza-Viren unterscheidet man die Typen A, B und C, wobei Typ A am häufigsten vorkommt. Die Übertragung erfolgt durch Tröpfcheninfektion beim Husten, Niesen oder Sprechen.

Typische Anzeichen einer Grippe sind hohes Fieber zwischen 39 und 41 Grad, intensive Kopf- und Gliederschmerzen sowie Halsschmerzen. Häufig treten auch Husten, Erschöpfungszustände und Schüttelfrost auf, begleitet von Schnupfen und Appetitlosigkeit.

Schwere Krankheitsverläufe können mit Atemnot oder einer Lungenentzündung einhergehen. Bei anhaltendem hohem Fieber über mehrere Tage sollte unbedingt ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Besonders Personen ab 65 Jahren sollten bei ersten Anzeichen rasch handeln, ebenso Menschen mit chronischen Erkrankungen, geschwächtem Immunsystem oder starkem Übergewicht.

Bei verstopfter Nase können Dampfinhalationen, Nasenspülungen und abschwellende Nasensprays Erleichterung verschaffen. Kalte oder feuchte Tücher auf Stirn und Nacken lindern Kopfschmerzen, während Gurgeln bei Halsschmerzen hilft. Während einer Grippe oder eines grippalen Infekts sollte auf heiße Bäder, Alkohol und Kaffee verzichtet werden, da diese den Körper zusätzlich belasten.

Für Erkrankte ist Bettruhe essenziell, besonders bei Fieber. Diese Empfehlungen gelten sowohl für Grippe als auch für grippale Infekte. Wer in den letzten 24 Stunden Fieber hatte oder aktuell fiebert, sollte Weihnachtsfeiern absagen. Gleiches gilt bei starken Erkältungs- und Grippesymptomen oder allgemeinem Krankheits- und Erschöpfungsgefühl.

Insbesondere bei nachgewiesener Grippe ist von sozialen Kontakten dringend abzuraten.