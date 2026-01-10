Dank EU-Millionen: Kroatische Hafenstadt bekommt kilometerlange Luxus-Promenade

Die kroatische Hafenstadt Rijeka steht vor einer umfassenden Neugestaltung ihrer Westküste. Ein ehrgeiziges Infrastrukturprojekt sieht die Schaffung einer knapp sechs Kilometer langen Küstenpromenade vor, die mit Mitteln aus EU-Förderprogrammen realisiert werden soll. Besucher der Adriastadt dürfen in den kommenden Jahren mit einer grundlegenden Veränderung des Küstenabschnitts rechnen.

Das Vorhaben mit dem Titel „Küstenpromenade mit Stränden West“ verfolgt einen weitreichenden Ansatz: Der gesamte westliche Küstenstreifen der bei Urlaubern beliebten Hafenstadt soll zu einer durchgängigen Flaniermeile umgestaltet werden, die von Preluk bis zur 3. maj Werft beziehungsweise Lucica Brguda reicht. Auf der offiziellen Internetpräsenz der Stadtverwaltung wird die geplante Promenade mit einer Länge von nahezu 5,8 Kilometern beschrieben, die vorhandene und neu konzipierte Strandabschnitte sowie Sport-, Freizeit- und touristische Einrichtungen miteinander verbinden wird.

Die Stadtverwaltung hat Planungskonzepte für die Gestaltung der Milic-Jardas-Promenade entlang der Strände Akademija und Kostanj sowie des Erholungsgebiets in Preluk eingereicht. Diese Entwicklungsvorhaben werden durch europäische Finanzmittel unterstützt und sind Bestandteil der Strategien zur ökologischen Stadterneuerung. Parallel dazu ist auch für eine weitere beliebte Ferienregion in Kroatien ein Umbau vorgesehen.

Bauabschnitte geplant

Angesichts der vielschichtigen räumlichen und eigentumsrechtlichen Gegebenheiten haben die Stadtplaner das Gesamtprojekt in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Der erste Teilbereich A umfasst die Erneuerung der bestehenden Milic Jardas Promenade vom Strand Susavoj bis zum Hotelkomplex Hilton Costabella. Teilbereich B setzt den Ausbau bis zum Bivio Strand fort, während Teilbereich C den Streckenabschnitt vom Bivio Strand bis zum Ploce Strand unterhalb des Schwimmbadkomplexes abdeckt.

Die Planungsphase für das Großprojekt begann bereits 2016 mit der Erstellung der erforderlichen Projektdokumentation. Im Jänner 2021 wurde ein Teilstück des Abschnitts A unterhalb des Hilton Costabella Hotels modernisiert – ein erster Eindruck dessen, was künftige Besucher erwarten können. Für die beiden Hauptabschnitte wird mit Investitionskosten von rund 45 Millionen Kuna gerechnet.

Die Zuschüsse aus EU-Mitteln würden eine zügigere Umsetzung der landschaftlichen Neugestaltung des ehemaligen Campingplatzes Preluk sowie der Promenaden entlang der Strände Kostanj und Akademija ermöglichen. „Wir werden die Ergebnisse der Anträge in den nächsten Monaten erfahren und Sie selbstverständlich darüber informieren“, erklärte der Bürgermeister laut kroatien-nachrichten.de.

Rijecker Spazierwege

Das Vorhaben ist Teil eines übergeordneten Konzepts namens „Rijecker Spazierwege“, das eine Verbindung zwischen dem südöstlichsten und dem nordwestlichsten Punkt der Stadt schaffen soll. Fußgänger könnten künftig von Plumbum im östlichen Stadtgebiet bis nach Bivio oder Preluk im Westen spazieren. Die neue Uferpromenade wird nicht nur für Touristen attraktiv sein, sondern auch den Einwohnern zusätzliche Erholungsmöglichkeiten bieten. Mit zeitgemäßer Beleuchtung und hochwertiger Steinpflasterung soll ein ansprechender Küstenbereich entstehen, der Sport-, Freizeit- und Tourismusaktivitäten optimal integriert.

