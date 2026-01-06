Vom Kriegsschauplatz zum Tourismus-Juwel: Kroatiens Millionen-Projekt

Wo einst nur steinige Pfade die Küste säumten, entsteht nun eine 300 Meter lange Flaniermeile. Die kroatische Adriaküste bekommt ein neues touristisches Highlight.

An der kroatischen Adriaküste entsteht derzeit eine bedeutende Infrastrukturverbesserung. In der Region Zupa Dubrovacka wird eine 300 Meter lange Küstenpromenade gebaut, die künftig die Ortschaften Srebreno und Kupari direkt miteinander verbinden wird. Wo Besucher bisher nur einen steinigen Pfad vorfanden, entwickelt sich nun eine moderne Flaniermeile, die das touristische Potenzial der Region erheblich steigern soll.

Bürgermeister Marko Miloslavic gibt Einblick in den aktuellen Baufortschritt: „Wir befinden uns mitten in den Stahlbetonarbeiten. Anschließend werden wir die endgültige Steinpflasterung verlegen und die Beleuchtungskörper installieren.“ Das Bauvorhaben verläuft in zwei Etappen. Zunächst wurden Stütz- und Begrenzungsmauern errichtet sowie neue Zugangstreppen zum Badebereich geschaffen. In der laufenden zweiten Phase erfolgt nun die Fertigstellung der eigentlichen Promenade samt zeitgemäßer Beleuchtungsanlage.

Finanzierung und Anbindung

Die Investitionssumme für das Projekt beträgt 211.274 Euro. Davon stammen 108.800 Euro aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Lokalen Entwicklungsstrategie der LAG Dubrovacka Traversa.

Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung ist die Anbindung an das benachbarte Kupari. Das einstige Militär-Ferienresort, das seit den Kriegsjahren der 1990er als Ruine existierte, wird aktuell zu einem Luxus-Touristenkomplex umgestaltet. Die neue Promenade schafft eine durchgängige Verbindung zwischen beiden touristischen Zentren.

Der Abschluss der Bauarbeiten ist für die kommenden Monate vorgesehen und soll der Region einen deutlichen Impuls für den Fremdenverkehr geben. Parallel dazu werden auch andere kroatische Urlaubsregionen modernisiert.

⇢ Kroatiens Baustellen-Boom: Fünf Mega-Projekte verändern 2026 das Land



Zukünftige Pläne

Die jetzige Promenade markiert lediglich den Auftakt eines umfassenderen Küstenentwicklungskonzepts. „Die Promenade Srebreno-Kupari ist nur der erste Schritt in unserem Plan zur Gestaltung von Promenaden entlang unserer gesamten Küste“, erläutert Miloslavic.

Für 2026 plant die Gemeinde bereits den nächsten Bauabschnitt am Standort Beterina. Dieses Vorhaben soll durch das Programm zur Entwicklung grüner Infrastruktur in städtischen Gebieten mitfinanziert werden.

In Griechenland sorgte kürzlich eine andere touristische Entwicklung für Aufmerksamkeit: Dort sollen Urlauber mit Wasserbeschränkungen rechnen müssen.