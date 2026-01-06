KOSMO KOSMO
Machtpolitik

„Dänemark wird das nicht schaffen“ – Trump greift nach Grönland

(envato: Grönland )
2 Min. Lesezeit |

Nach dem Venezuela-Coup verschärft Trump seinen außenpolitischen Kurs und richtet den Blick auf Grönland. Die strategische Insel sei für die US-Sicherheit unverzichtbar.

Nach dem spektakulären US-Militäreinsatz zur Festnahme von Venezuelas autoritärem Staatschef Nicolás Maduro verschärft US-Präsident Donald Trump seinen außenpolitischen Kurs gegenüber weiteren Staaten. In wiederholten öffentlichen Äußerungen betont Trump die strategische Relevanz Grönlands für die amerikanische Sicherheitsarchitektur. Am Sonntagabend bekräftigte er diese Position erneut: „Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit“. Die arktische Insel sei von entscheidender strategischer Bedeutung, werde jedoch gegenwärtig von russischen und chinesischen Schiffen umkreist.

⇢ Trumps Berater-Gattin provoziert: Grönland in US-Farben – Dänemark empört

Mit deutlicher Skepsis gegenüber der dänischen Verwaltungsfähigkeit fügte Trump hinzu: „Dänemark wird das nicht schaffen, das kann ich Ihnen sagen“. Der US-Präsident behauptete zudem, auch die Europäische Union sei der Auffassung, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über Grönland übernehmen sollten. Grönland verfügt über einen Autonomiestatus innerhalb des dänischen Königreichs.

Europas Zerreißprobe

Sicherheitsexperte Christian Molling warnt vor einer baldigen Konfrontation zwischen Trump und Europa. „Die Amerikaner morgen früh in Kopenhagen anrufen und sagen: Wir beschützen euch Europäer weiter gegen die Russen. Aber dafür brauchen wir Grönland. Einverstanden“, skizzierte der Experte im Podcast „Die Lage – international“ ein mögliches Szenario.

Molling zeigt sich pessimistisch hinsichtlich einer koordinierten europäischen Reaktion auf solche Forderungen. „Die einen werden sagen: Nein, auf keinen Fall. Andere werden erst mal gar nichts sagen. Und eine dritte Gruppe von Staaten wird sagen: Das ist uns egal.“ Nach Einschätzung des Sicherheitsexperten verfolgt Trump mit diesem Vorgehen das Ziel, die europäische Einheit zu testen und die EU zu schwächen.

⇢ Nach viralem Foto – Maduro setzt Modetrend

Angesichts dieser Entwicklung fordert Molling die Erarbeitung eines „Plan B“ und regt eine geordnete Neuausrichtung des transatlantischen Bündnisses an.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

