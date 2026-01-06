Maduro-Sturz: Wall Street wittert Milliarden-Geschäft in Venezuela

Die Wall Street verzeichnete am Montag deutliche Kursgewinne, wobei besonders Öl- und Gaswerte für Auftrieb sorgten. Die Aussicht auf lukrative Geschäfte in Venezuela beflügelte die entsprechenden Aktien.

Der Dow Jones erreichte dabei ein neues Allzeithoch und kletterte um 1,23 Prozent auf 48.977,18 Punkte, womit die symbolträchtige 50.000-Punkte-Marke in greifbare Nähe rückte. Der S&P-500 legte um 0,64 Prozent auf 6.902,05 Zähler zu, während der Nasdaq Composite einen Anstieg von 0,69 Prozent auf 23.395,82 Punkte verbuchen konnte.

Besonders kräftige Zuwächse verzeichneten die Ölwerte. Die Aktien von Chevron stiegen um 5,1 Prozent. Das Unternehmen gilt als einziger großer US-Ölkonzern mit aktueller Präsenz in Venezuela und dürfte daher besonders vom enormen Potenzial des Landes profitieren. Venezuela verfügt nach Experteneinschätzung mit rund 300 Milliarden Barrel über die weltweit größten Erdölreserven.

Auch andere Branchenvertreter legten zu: ConocoPhillips gewann 2,6 Prozent, Exxon Mobil stieg um 2,2 Prozent. Bei den Ölfeldausrüstern verzeichnete Baker Hughes ein Plus von gut 4 Prozent, während Halliburton fast 8 Prozent und SLB (ehemals Schlumberger) sogar 9 Prozent zulegten.

Rüstungsaktien im Höhenflug

Die militärische Intervention gegen Ziele in Venezuela sorgte auch im Rüstungssektor für Kurszuwächse. Die Papiere des Drohnenproduzenten AeroVironment schossen um rund 16 Prozent nach oben. Lockheed Martin verteuerte sich um 2,9 Prozent, während Northrop Grumman um 4,4 Prozent zulegte.

⇢ Spektakulärer Militärschlag: Geheime US-Kommandoeinheit entführt Maduro

Im Fokus der Anleger standen weiterhin Aktien von Halbleiterherstellern und Zulieferern der Chip-Industrie, die vom anhaltenden KI-Boom profitierten. Die Titel von Applied Materials, Lam Research, ON Semiconductor und KLA verzeichneten Kursgewinne zwischen 3,5 und gut 6 Prozent.

US-Militärschlag folgenlos

Der US-Militärschlag gegen Venezuela löste an den amerikanischen Börsen ebenso wenig Verunsicherung aus wie an anderen Handelsplätzen weltweit. Die USA hatten am Wochenende mehrere Ziele in Venezuela angegriffen und den autoritären Staatschef Nicolas Maduro festgenommen. Dieser plädierte unterdessen vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig.

Das amerikanische Vorgehen hat international auch Kritik hervorgerufen, insbesondere von den Großmächten Russland und China.