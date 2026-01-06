Öffi-Schock: Wiener zahlen 100 Euro mehr – dafür gibt’s Grün-Offensive

Während die Wiener Öffi-Jahreskarte um mehr als 100 Euro teurer wird, entstehen neue Grünflächen in der Stadt. Wien steht 2026 vor einem umfassenden Wandel.

Wien wird 2026 in vielerlei Hinsicht ein neues Gesicht zeigen. Die Bundeshauptstadt durchläuft im kommenden Jahr zahlreiche Veränderungen, die sowohl das äußere Erscheinungsbild als auch grundlegende strukturelle Aspekte betreffen. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen zeigt die Bandbreite der Neuerungen.

Für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel bedeutet das neue Jahr eine spürbare finanzielle Mehrbelastung: Das Jahresticket für die Wiener Öffis verteuert sich von bisher 365 auf künftig 467 Euro. Diese Preisanpassung ist nur ein Beispiel für die steigenden Lebenshaltungskosten, mit denen die Hauptstadtbewohner konfrontiert werden.

Neue Grünflächen

Parallel dazu stehen bedeutende Infrastrukturprojekte auf der Agenda. Die Stadt plant die Schaffung von 24 Hektar neuen Parkflächen, die das urbane Grün erweitern sollen.

Gleichzeitig sorgt ein geplantes Straßenbauprojekt für Diskussionen, da dessen Notwendigkeit und Auswirkungen unter Experten und Bürgern umstritten sind.