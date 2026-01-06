Delta Force entführt Venezuelas Präsidenten Maduro – jetzt droht Anklage in New York

Die US-Eliteeinheit Delta Force soll nach Angaben amerikanischer Quellen die Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores durchgeführt haben. Wie CBS News berichtet, transportierte die Spezialeinheit das Ehepaar aus Venezuela in die USA, wo beide nun vor einem New Yorker Bundesgericht angeklagt werden sollen. Die „Operation Absolute Entschlossenheit“ umfasste demnach präzise Luftangriffe, Boden- und Hubschraubereinheiten sowie monatelange nachrichtendienstliche Vorbereitungen.

Bei der Delta Force handelt es sich um das 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (SFOD-D), eine hochspezialisierte Einheit der US-Armee für besonders kritische Einsätze. Ihr Aufgabenspektrum reicht von Anti-Terror-Operationen über Geiselbefreiungen bis zur Festnahme hochrangiger Zielpersonen. Die Einheit wurde Ende der 1970er Jahre auf Initiative von Oberst Charles „Charlie“ Beckwith gegründet, der während seiner Zusammenarbeit mit dem britischen SAS die Notwendigkeit einer Spezialeinheit für globale Bedrohungslagen erkannte.

⇢ Spektakulärer Militärschlag: Geheime US-Kommandoeinheit entführt Maduro



Extreme Geheimhaltung

Ein Markenzeichen der Delta Force ist ihre extreme Geheimhaltung. Kaum Informationen über Operationen, Ausbildung oder Struktur dringen an die Öffentlichkeit. Die meisten bekannten Details stammen aus retrospektiven Berichten ehemaliger Mitglieder oder inoffiziellen militärischen Quellen.

Die Aufnahme in die Einheit gilt als außerordentlich anspruchsvoll: Kandidaten müssen ein rigoroses Auswahlverfahren bestehen, das körperliche Ausdauer, mentale Belastbarkeit und taktische Fähigkeiten unter Extrembedingungen prüft.

Berühmte Einsätze

Ihren weltweiten Ruf erlangte die Delta Force durch mehrere aufsehenerregende Einsätze. Zu den bekanntesten zählt die Schlacht von Mogadischu 1993, die später als „Black Hawk Down“ verfilmt wurde. Weitere prominente Operationen umfassten die Festnahme des panamaischen Diktators Manuel Noriega, die Jagd auf den kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar sowie Einsätze gegen den Islamischen Staat, darunter möglicherweise die Operation gegen ISIS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi im Jahr 2019.

Die Delta Force bleibt eine der prestigeträchtigsten und gleichzeitig undurchsichtigsten Formationen des US-Militärs. Ihre Fähigkeit, komplexe Missionen unter schwierigsten Bedingungen durchzuführen, ist legendär.

Ebenso wie die Tatsache, dass ihre Beteiligung an Operationen oft erst bekannt wird, wenn die Ergebnisse nicht mehr zu leugnen sind.