Spektakulärer Militärschlag: Geheime US-Kommandoeinheit entführt Maduro

In einer spektakulären Militäraktion soll die US-Eliteeinheit Delta Force den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seine Frau Cilia Flores festgenommen haben. Laut CBS News führten Spezialkräfte die Verhaftung durch und brachten das Ehepaar in die USA, wo es sich nun vor einem New Yorker Bundesgericht verantworten müsse.

Die als „Operation Absolute Entschlossenheit“ bezeichnete Aktion sei Teil einer umfassenderen Militärkampagne in der Region gewesen und habe Luftangriffe, Bodentruppen sowie Hubschraubereinheiten umfasst. Der Einsatz basierte demnach auf monatelanger nachrichtendienstlicher Vorbereitung.

Bei der Delta Force handelt es sich um das 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (SFOD-D), eine hochspezialisierte Einheit der US-Armee. Sie wurde für besonders kritische Aufgaben konzipiert, darunter Terrorismusbekämpfung, Geiselbefreiungen, gezielte Angriffe und die Festnahme hochrangiger Zielpersonen. Die Gründung erfolgte Ende der 1970er Jahre auf Initiative von Oberst Charles „Charlie“ Beckwith, der nach Erfahrungen mit den britischen Spezialkräften SAS eine vergleichbare Einheit für globale Bedrohungsszenarien schaffen wollte.

Extreme Geheimhaltung

Ein Markenzeichen der Delta Force ist ihre extreme Geheimhaltung. Informationen über Operationen, Ausbildungsmethoden oder Strukturen gelangen nur selten an die Öffentlichkeit. Die meisten verfügbaren Details stammen aus retrospektiven Berichten ehemaliger Mitglieder oder inoffiziellen militärischen Quellen.

Der Auswahlprozess für Anwärter gilt als außerordentlich anspruchsvoll und umfasst Tests zur körperlichen Belastbarkeit, mentalen Stärke und taktischen Kompetenz. Die anschließende Ausbildung bereitet die Soldaten auf Einsätze unter extremen Bedingungen vor – oft mit minimaler Unterstützung und in höchst gefährlichen Umgebungen.

Bekannte Operationen

Weltweite Bekanntheit erlangte die Einheit durch mehrere aufsehenerregende Operationen. Zu den bekanntesten zählt die Schlacht von Mogadischu 1993, die später im Film „Black Hawk Down“ verarbeitet wurde. Weitere bedeutende Einsätze umfassten die Festnahme des panamaischen Diktators Manuel Noriega, die Jagd auf den kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar sowie Operationen gegen den Islamischen Staat.

Auch an der Gefangennahme des IS-Führers Abu Bakr al-Baghdadi 2019 soll die Einheit beteiligt gewesen sein, wobei in solchen Fällen häufig auch andere Spezialkräfte wie die Navy SEALs zum Einsatz kommen. Die Delta Force bleibt eine der angesehensten, aber gleichzeitig am wenigsten transparenten Formationen des US-Militärs.

Ihr Ruf gründet sich auf die Fähigkeit, hochkomplexe Missionen unter schwierigsten Bedingungen durchzuführen – meist ohne öffentliche Bestätigung, bis die Ergebnisse nicht mehr zu leugnen sind.