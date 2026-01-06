Bis zu 500 Euro verschenkt: Wer seinen Steuerausgleich selbst macht, kassiert mehr

Wer früh seinen Steuerausgleich für 2025 einreicht, muss dennoch warten. Die Bearbeitung startet erst nach Eingang aller Jahreslohnzettel – doch die Geduld könnte sich lohnen.

Die Bearbeitung der Arbeitnehmerveranlagung durch das Finanzamt kann erst erfolgen, wenn sämtliche Jahreslohnzettel für den betreffenden Zeitraum eingegangen sind. Arbeitgeber sowie auszahlende Institutionen müssen diese Unterlagen spätestens bis Ende Februar des Folgejahres übermitteln – für das kommende Jahr also bis zum 28. Februar 2026. Eine frühere Übermittlung ist möglich. Aufgrund höherer Absetzbeträge dürfte die durchschnittliche Steuerrückerstattung im kommenden Jahr erneut steigen.

Obwohl der Steuerausgleich für 2025 bereits jetzt eingereicht werden kann, beginnt die behördliche Bearbeitung erst nach Eingang aller relevanten Unterlagen. Steuerpflichtige haben die Möglichkeit, in ihrem FinanzOnline-Konto zu überprüfen, ob ihre Daten bereits elektronisch erfasst wurden und die Durchführung des Lohnsteuerausgleichs somit möglich ist.

Dem Finanzamt steht eine Bearbeitungsfrist von bis zu sechs Monaten zur Verfügung, bevor der Bescheid über das Ergebnis der Arbeitnehmerveranlagung zugestellt wird. In der Praxis erfolgt die Bescheidzustellung jedoch meist innerhalb von vier bis sechs Wochen nach Antragstellung. Die Auszahlung einer Gutschrift folgt dann in der Regel innerhalb der nächsten drei Wochen.

Sofern keine Ergänzungsansuchen gestellt werden und die maximale Bearbeitungsdauer ausgeschöpft wird, sollte eine Auszahlung für das Steuerjahr 2025 spätestens im September 2026 erfolgen. Bei Rückfragen oder Nachforderungen des Bundesministeriums für Finanzen kann sich die Bearbeitungsdauer verlängern. In den meisten Fällen werden die Anträge jedoch binnen weniger Wochen bearbeitet und ausgezahlt.

Automatische Veranlagung

Ein neu entwickelter Steuerausgleich-Rechner ermöglicht es, mit wenigen Angaben die voraussichtliche Höhe der Finanzamtsgutschrift zu ermitteln. Das Tool nutzt die persönlichen Eingaben für Berechnungen und zieht Vergleichswerte sowie Schätzungen heran, um eine möglichst präzise Prognose zu erstellen.

Die antragslose Arbeitnehmerveranlagung, die ab 1. Juli 2026 automatisch für alle Personen durchgeführt wird, die keinen eigenen Steuerausgleich eingereicht haben, führt laut BMF zu einer Rückerstattung innerhalb von elf Tagen. Allerdings fallen die Gutschriften bei dieser automatisierten Variante durchschnittlich deutlich geringer aus als bei selbst durchgeführten Veranlagungen. Wie Finanz.at exklusiv berichtete, kann der Unterschied bis zu 500 Euro betragen – ein Umstand, der jährlich etwa 1,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft.

Personen, die zur Pflichtveranlagung verpflichtet sind, müssen ihren Antrag bis spätestens 30. Juni 2026 elektronisch via FinanzOnline oder über die Steuer-App einreichen. Die Voraussetzungen für eine Pflichtveranlagung sind auf Finanz.at einsehbar.

Steuerliche Neuerungen

Mit Beginn des Jahres 2026 treten mehrere Neuerungen beim Lohnsteuerausgleich in Kraft, die bei der Veranlagung für 2025 berücksichtigt werden können: Der Mehrkindzuschlag steigt auf 24,40 Euro pro Kind, während der Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag auf mindestens 601 Euro angehoben werden. Auch der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag sowie der Pensionisten- und Unterhaltsabsetzbetrag wurden für das Jahr 2025 erhöht.

Die neue Steuer-App bietet eine vereinfachte Möglichkeit, den Lohnsteuerausgleich direkt vom Smartphone aus durchzuführen. Viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler warten bereits auf die Möglichkeit, ihre jährliche Arbeitnehmerveranlagung einzureichen.

