Die geheime Symbolik des orthodoxen Heiligabendessens – erklärt von einem berühmten serbischen Wissenschaftler

Stroh statt Tisch, Bohnen als Seelenspeise und Walnüsse zur Wahrsagung – hinter dem serbischen Heiligabendmahl verbirgt sich ein jahrtausendealtes Ritual der Ahnenverehrung.

In der Hektik der Festtagsvorbereitungen, während wir uns auf kulinarische Genüsse konzentrieren, gerät oft in Vergessenheit, dass der Heiligabend in der serbischen Tradition weit mehr als ein familiäres Zusammenkommen darstellt. Es handelt sich um einen tief verwurzelten religiösen Akt mit jahrtausendealter Geschichte. Der renommierte serbische Ethnologe und Religionshistoriker Veselin Cajkanovic erinnert in seinem Hauptwerk „Mythos und Religion bei den Serben“ daran, dass jedes Element dieses besonderen Abendmahls eine festgelegte Bedeutung trägt und uns mit der Welt unserer Ahnen verbindet.

Die Speisen des Heiligabends folgen strengen Traditionen, wobei jede Zutat eine spezifische magische Bedeutung besitzt. Cajkanovic erklärt, dass Bohnen, Saubohnen und Walnüsse keineswegs zufällig ausgewählt wurden: „Diese Speisen tragen einen Totencharakter und stehen in Verbindung mit der jenseitigen Welt.“ Bohnen und Saubohnen waren seit jeher zentrale Elemente im Totenkult aller indoeuropäischen Völker. Sie galten als Nahrung für die verstorbenen Vorfahren.

Eine bemerkenswerte Parallele zieht Cajkanovic zur Antike: Pythagoras und die Orphiker untersagten den Verzehr von Bohnen, da sie als Seelenträger galten, während die Römer mit ihnen böse Geister vertrieben. In der serbischen Tradition wird sogar ein Löffel der übriggebliebenen Bohnen bis zum Kreuzfest aufbewahrt – als Talisman für Gesundheit und Schutz.

Symbolische Speiserituale

Entgegen heutiger Vorstellungen von festlicher Tafel findet das authentische Heiligabendmahl nicht am Tisch statt. Cajkanovic betont: „Man speist nicht vom Tisch, sondern vom Boden, auf dem Stroh ausgebreitet liegt.“ Diese Handlung symbolisiert kein Armutszeugnis, sondern ein bewusstes Hinabsteigen zur Erde, wodurch die Grenzen zwischen Lebenden und Verstorbenen verschwimmen.

Die Tradition, den Tisch über Nacht nicht abzuräumen und das Haus ungereinigt zu lassen, bestätigt den Glauben, dass in dieser besonderen Nacht die Ahnen als unsichtbare Gäste anwesend sind.

Magische Elemente

Neben Bohnen gehören weitere Elemente zum Ritual: Der Heiligabendkuchen wird niemals mit einem Messer angeschnitten – Eisen und Metall gelten als geisterabwehrend – sondern „mit den Händen gebrochen“. Auch der Weihnachtshonig spielt eine besondere Rolle; er wird nicht als gewöhnliches Nahrungsmittel betrachtet, sondern als Heilmittel, das das ganze Jahr über aufbewahrt wird. In manchen Regionen wie dem Banat oder rund um Banja Luka ergänzt Fisch die Festtafel. Walnüsse wiederum dienen der Wahrsagung – je nach Beschaffenheit des Kerns innerhalb der Schale wurden Gesundheit und Glück der Hausbewohner vorhergesagt.

All diese „magischen Verbote“ – etwa dass man nicht alle Getränke austrinken oder sämtliche Speisen verzehren darf – dienen einem tieferen Zweck: Sie drücken Ehrerbietung gegenüber den Vorfahren aus, von denen man Segen für das kommende Jahr erbittet.

Das Heiligabendmahl ist laut Cajkanovic weit mehr als eine bloße Mahlzeit; es stellt eine lebendige Verbindung zu unseren Wurzeln dar, die über Jahrhunderte hinweg im Duft des Strohs und im Geschmack der zerstoßenen Bohnen bewahrt wurde.