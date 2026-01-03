Kroatiens Baustellen-Boom: Fünf Mega-Projekte verändern 2026 das Land

Kroatiens Verkehrsnetz wächst weiter: Von der Umfahrung Krizevci über das Istrische Ypsilon bis zur Schnellstraße in Dalmatien – fünf Großprojekte prägen 2026 die Infrastrukturentwicklung.

Im Jahr 2025 wurden mehrere bedeutende Verkehrswege in Kroatien fertiggestellt, während andere Projekte noch in der Planungsphase stecken oder gerade erst begonnen haben. Auch 2026 wird das Land von zahlreichen Straßenbaustellen geprägt sein. Hier ein Überblick über die fünf wichtigsten Verkehrsprojekte, die im kommenden Jahr vorangetrieben oder abgeschlossen werden.

Umfahrung Krizevci

Die lang ersehnte Schnellstraßen-Umfahrung von Krizevci nach Klostar Vojakovacki zählt derzeit zu den aktivsten Baustellen in der Gespanschaft Koprivnica-Krizevci. Das Projekt wird die Verkehrsanbindung der Stadt deutlich verbessern und die bestehenden Routen nach Bjelovar und Koprivnica entlasten. Die Fertigstellung ist für Frühsommer nächsten Jahres geplant.

Momentan werden die letzten Betonarbeiten an den Bauwerken durchgeführt, während gleichzeitig die Fahrbahnkonstruktion vorbereitet wird. Nach Abschluss dieses Abschnitts geht es mit weiteren 24 Kilometern Straße weiter, die in zwei Teilstücke gegliedert sind. Der erste, zehn Kilometer lange Abschnitt wird die Anbindung über die Bezirksstraße an die Staatsstraße D41 wiederherstellen, die zuvor saniert wurde, um den Verkehr während der Bauphase aufnehmen zu können.

Istrisches Ypsilon

Das Istrische Ypsilon, eines der größten Infrastrukturvorhaben Kroatiens, tritt mit dem Ausbau des Knotenpunkts Matulji auf der Autobahn A8 zwischen dem Knotenpunkt Ucka und dem von Bina Istra verwalteten Gebiet in die Endphase. Die Bauarbeiten begannen im April 2025 durch die Firma GP Krk, die bereits im März den Zuschlag erhielt.

Das Projekt umfasst den Ausbau der nördlichen Fahrbahn der Kreuzung Matulji-Opatija, den Bau eines neuen 200 Meter langen Viadukts Zivice, zusätzliche Rampen, die Sanierung des bestehenden Viadukts sowie Änderungen an den Verbindungsrampen zwischen der A8 und der Staatsstraße DC8. Zudem entsteht eine neue Straßenüberführung über die Jankovic-Straße, wobei der lokale Verkehr vorübergehend umgeleitet wird.

Die Arbeiten werden 2026 fortgesetzt und sollen 2027 abgeschlossen sein, was die Verkehrsverbindung zwischen Istrien und dem restlichen Kroatien erheblich verbessern wird – mit höherer Kapazität und mehr Sicherheit.

Sarajevska-Straße Zagreb

Die Erweiterung und Verlängerung der Sarajevska-Straße, das derzeit größte Infrastrukturprojekt der Stadtverwaltung unter Bürgermeister Tomislav Tomasevic, startete 2023. Durch diese Schlüsselmaßnahme erhält Zagreb einen neuen südlichen Stadtzugang und eine bessere Anbindung der südöstlichen Stadtteile.

Obwohl ursprünglich eine Fertigstellung bis Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt wurde, verzögern sich die Arbeiten an der 1,8 Kilometer langen neuen Straße. Nach Angaben der Stadt Zagreb werden sowohl die Straße als auch die neue Straßenbahnlinie erst im Frühjahr nächsten Jahres fertig.

Das Projekt wird zusätzlich durch den parallelen Bau der Straßenbahnverbindung von der Dubrovnik-Allee zum Rangierbahnhof komplexer, der ebenfalls verschoben wurde. Die ausgebaute Sarajevska-Straße wird ein vollständiges Profil mit drei Fahrspuren je Richtung, beidseitigen Fuß- und Radwegen sowie Lärmschutzmaßnahmen aufweisen, was die Sicherheit und Durchlässigkeit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht.

Das Bauvorhaben umfasst 1,8 Kilometer Straße und 2,25 Kilometer Straßenbahnlinie mit acht neuen Haltestellen und einer Wendeschleife. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 25 Millionen Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und werden aus dem Stadthaushalt finanziert.

Dalmatische Schnellstraße

2025 wird auch das große dalmatinische Infrastrukturprojekt zum Bau der Schnellstraße Solin – Stobrec – Dugi Rat – Omis mit einem Gesamtwert von über 300 Millionen Euro weitergeführt. Für den ersten, 4,5 Kilometer langen Abschnitt von Dugi Rat nach Omis wurde das kroatisch-türkische Konsortium Texo Molior – Özgün İnşaat beauftragt, während parallel dazu der Abschnitt Knotenpunkt Mravince – Knotenpunkt TTTS mit dem Tunnel Gladnjaci von Strabag gebaut wird.

Das Projekt umfasst Tunnel, Viadukte, Verbindungsstraßen und Knotenpunkte und zielt darauf ab, die Adriatische Magistrale zu entlasten sowie die Verkehrsdurchlässigkeit und Sicherheit zwischen Split, Omis und den umliegenden Ortschaften zu verbessern. Die Arbeiten am ersten Abschnitt und am Tunnel sollen bis Mitte 2027 abgeschlossen sein.

Die Standortgenehmigungen wurden bereits 2020 erteilt, und das Projekt ist in mehrere Phasen gegliedert. Die kroatische Regierung hat kürzlich grünes Licht für die Finanzierung und Zuweisung von EU-Mitteln sowie für die Übernahme von Verpflichtungen aus dem Staatshaushalt für den Zeitraum 2026 bis 2028 gegeben, wodurch das Projekt volle administrative Unterstützung erhält.

Schnellstraße Brestovac

2025 begann auch der Bau der Schnellstraße Brestovac – Knotenpunkt Godinjak, eines der größten Infrastrukturprojekte in der Gespanschaft Pozega-Slawonien, mit einem Gesamtwert von fast 160 Millionen Euro. Der 14,75 Kilometer lange Abschnitt wurde dem chinesischen Unternehmen China Road and Bridge Corporation anvertraut, und die Arbeiten werden 2026 intensiv fortgeführt, mit einer erwarteten Fertigstellung innerhalb von vier Jahren.

Die neue Straße wird Pozega einen direkten Zugang zur Autobahn A3 ermöglichen und die Verkehrsanbindung sowie die wirtschaftliche Situation der Region deutlich verbessern. Das Projekt ist in drei Phasen unterteilt. Für den dritten Teilabschnitt im Wert von 15,5 Millionen Euro zeichnen STRABAG, Osijek-Koteks und Belfry verantwortlich; dieser schließt an die Strecke Pozega – Staro Petrovo Selo an.

Die ersten beiden Phasen werden von Hrvatske ceste durchgeführt, während die dritte in der Zuständigkeit von Hrvatske autoceste liegt, wodurch sich das Gesamtprojekt in den umfassenderen Plan zur Anbindung der Region Pozega an das nationale Autobahnnetz einfügt.

Die Baumaßnahmen werden für einen besseren Verkehrsfluss, erhöhte Sicherheit und verbesserte regionale Mobilität sorgen.