Wien im ESC-Fieber – Diese Top-Events erwarten uns 2026

Von Mozarts 270. Geburtstag bis zur Fußball-WM: Das Jahr 2026 hält für Österreich zahlreiche Höhepunkte bereit – darunter auch den Eurovision Song Contest in Wien.
Das Jahr 2026 kündigt sich mit einer Fülle bedeutender Ereignisse, neuen Möglichkeiten und Herausforderungen an. Ein Überblick über die wichtigsten Termine des Jahres.
In Österreich stehen 2026 zwei wesentliche kommunalpolitische Entscheidungen bevor: Die Bürger von St. Pölten wählen einen neuen Gemeinderat, nachdem die letzte Abstimmung am 24. Jänner 2021 stattfand. Auch Graz bereitet sich auf Gemeinderatswahlen vor – fünf Jahre nach dem letzten Urnengang vom 26. September 2021.
Das Kalenderjahr 2026 wartet mit zahlreichen Höhepunkten und besonderen Anlässen auf: von historischen Gedenkfeiern über traditionelle Feiertage bis zu landesweiten Großveranstaltungen, die ganz Österreich in ihren Bann ziehen werden.
Der 270. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozarts wird 2026 mit einem umfangreichen Programm gewürdigt – besonders die Mozartwoche in Salzburg verspricht zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen zu Ehren des Komponisten.
Die Bregenzer Festspiele feiern ihr 80-jähriges Bestehen mit einem besonderen Programm am Bodensee – ein Jubiläum für eines der renommiertesten Festspiel-Festivals Europas.
Feiertage und Ferien
Hier ein Überblick der landesweiten gesetzlichen Feiertage in Österreich 2026:
Jänner
Donnerstag, 1. Jänner: Neujahr
Dienstag, 6. Jänner: Heilige Drei Könige
Februar
Samstag, 14. Februar: Valentinstag
Mittwoch, 18. Februar: Aschermittwoch
März
Donnerstag, 19. März: St. Joseph
Freitag, 20. März: Tagundnachtgleiche im März
Sonntag, 29. März: Palmsonntag, Zeitumstellung auf Sommerzeit
April
Donnerstag, 2. April: Gründonnerstag
Freitag, 3. April: Karfreitag
Sonntag, 5. April: Ostersonntag
Montag, 6. April: Ostermontag
Mai
Freitag, 1. Mai: Staatsfeiertag
Montag, 4. Mai: St. Florian
Sonntag, 10. Mai: Muttertag
Donnerstag, 14. Mai: Christi Himmelfahrt
Sonntag, 24. Mai: Pfingstsonntag
Montag, 25. Mai: Pfingstmontag
Juni
Donnerstag, 4. Juni: Fronleichnam
Sonntag, 14. Juni: Vatertag
Sonntag, 21. Juni: Sommersonnenwende
August
Samstag, 15. August: Maria Himmelfahrt
September
Mittwoch, 23. September: Tagundnachtgleiche im September
Donnerstag, 24. September: St. Rupert
Oktober
Sonntag, 25. Oktober: Ende der Sommerzeit
Montag, 26. Oktober: Nationalfeiertag
November
Sonntag, 1. November: Allerheiligen
Montag, 2. November: Allerseelen
Mittwoch, 11. November: St. Martin
Sonntag, 15. November: St. Leopold
Sonntag, 29. November: 1. Advent
Dezember
Dienstag, 8. Dezember: Mariä Empfängnis
Donnerstag, 24. Dezember: Heiligabend
Freitag, 25. Dezember: Christtag
Samstag, 26. Dezember: Stefanitag
Donnerstag, 31. Dezember: Silvester
Semesterferien:
2. Februar 2026 bis 7. Februar 2026, Niederösterreich, Wien
9. Februar 2026 bis 14. Februar 2026, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg
16. Februar 2026 bis 21. Februar 2026, Oberösterreich, Steiermark
Osterferien
28. März 2026 bis 6. April 2026, alle Bundesländer
Pfingstferien
23. Mai 2026 bis 25. Mai 2026, alle Bundesländer
Sommerferien
4. Juli 2026 bis 6. September 2026, Burgenland, Niederösterreich, Wien
11. Juli 2026 bis 13. September 2026, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg
Herbstferien
Dienstag 27. Oktober bis Samstag 31. Oktober 2026, alle Bundesländer
Weihnachtsferien
Donnerstag 24. Dezember 2026 bis Mittwoch 6. Jänner 2027, alle Bundesländer
Kulturelle Großereignisse
Der Wiener Opernball, das prestigeträchtigste gesellschaftliche Ereignis Wiens, geht am 12. Februar 2026 in der Staatsoper in seine 68. Auflage.
Nach dem Triumph von JJ wird Wien Gastgeber des Eurovision Song Contest 2026 – mit Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie dem großen Finale am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle.
Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, und dauert bis zum 19. Juli.
