Wien im ESC-Fieber – Diese Top-Events erwarten uns 2026

Von Mozarts 270. Geburtstag bis zur Fußball-WM: Das Jahr 2026 hält für Österreich zahlreiche Höhepunkte bereit – darunter auch den Eurovision Song Contest in Wien.

Das Jahr 2026 kündigt sich mit einer Fülle bedeutender Ereignisse, neuen Möglichkeiten und Herausforderungen an. Ein Überblick über die wichtigsten Termine des Jahres.

In Österreich stehen 2026 zwei wesentliche kommunalpolitische Entscheidungen bevor: Die Bürger von St. Pölten wählen einen neuen Gemeinderat, nachdem die letzte Abstimmung am 24. Jänner 2021 stattfand. Auch Graz bereitet sich auf Gemeinderatswahlen vor – fünf Jahre nach dem letzten Urnengang vom 26. September 2021.

Das Kalenderjahr 2026 wartet mit zahlreichen Höhepunkten und besonderen Anlässen auf: von historischen Gedenkfeiern über traditionelle Feiertage bis zu landesweiten Großveranstaltungen, die ganz Österreich in ihren Bann ziehen werden.

Der 270. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozarts wird 2026 mit einem umfangreichen Programm gewürdigt – besonders die Mozartwoche in Salzburg verspricht zahlreiche Konzerte und Veranstaltungen zu Ehren des Komponisten.

Die Bregenzer Festspiele feiern ihr 80-jähriges Bestehen mit einem besonderen Programm am Bodensee – ein Jubiläum für eines der renommiertesten Festspiel-Festivals Europas.

Feiertage und Ferien

Hier ein Überblick der landesweiten gesetzlichen Feiertage in Österreich 2026:

Jänner

Donnerstag, 1. Jänner: Neujahr

Dienstag, 6. Jänner: Heilige Drei Könige

Februar

Samstag, 14. Februar: Valentinstag

Mittwoch, 18. Februar: Aschermittwoch

März

Donnerstag, 19. März: St. Joseph

Freitag, 20. März: Tagundnachtgleiche im März

Sonntag, 29. März: Palmsonntag, Zeitumstellung auf Sommerzeit

April

Donnerstag, 2. April: Gründonnerstag

Freitag, 3. April: Karfreitag

Sonntag, 5. April: Ostersonntag

Montag, 6. April: Ostermontag

Mai

Freitag, 1. Mai: Staatsfeiertag

Montag, 4. Mai: St. Florian

Sonntag, 10. Mai: Muttertag

Donnerstag, 14. Mai: Christi Himmelfahrt

Sonntag, 24. Mai: Pfingstsonntag

Montag, 25. Mai: Pfingstmontag

Juni

Donnerstag, 4. Juni: Fronleichnam

Sonntag, 14. Juni: Vatertag

Sonntag, 21. Juni: Sommersonnenwende

August

Samstag, 15. August: Maria Himmelfahrt

September

Mittwoch, 23. September: Tagundnachtgleiche im September

Donnerstag, 24. September: St. Rupert

Oktober

Sonntag, 25. Oktober: Ende der Sommerzeit

Montag, 26. Oktober: Nationalfeiertag

November

Sonntag, 1. November: Allerheiligen

Montag, 2. November: Allerseelen

Mittwoch, 11. November: St. Martin

Sonntag, 15. November: St. Leopold

Sonntag, 29. November: 1. Advent

Dezember

Dienstag, 8. Dezember: Mariä Empfängnis

Donnerstag, 24. Dezember: Heiligabend

Freitag, 25. Dezember: Christtag

Samstag, 26. Dezember: Stefanitag

Donnerstag, 31. Dezember: Silvester

Semesterferien:

2. Februar 2026 bis 7. Februar 2026, Niederösterreich, Wien

9. Februar 2026 bis 14. Februar 2026, Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg

16. Februar 2026 bis 21. Februar 2026, Oberösterreich, Steiermark

Osterferien

28. März 2026 bis 6. April 2026, alle Bundesländer

Pfingstferien

23. Mai 2026 bis 25. Mai 2026, alle Bundesländer

Sommerferien

4. Juli 2026 bis 6. September 2026, Burgenland, Niederösterreich, Wien

11. Juli 2026 bis 13. September 2026, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg

Herbstferien

Dienstag 27. Oktober bis Samstag 31. Oktober 2026, alle Bundesländer

Weihnachtsferien

Donnerstag 24. Dezember 2026 bis Mittwoch 6. Jänner 2027, alle Bundesländer

Kulturelle Großereignisse

Der Wiener Opernball, das prestigeträchtigste gesellschaftliche Ereignis Wiens, geht am 12. Februar 2026 in der Staatsoper in seine 68. Auflage.

Nach dem Triumph von JJ wird Wien Gastgeber des Eurovision Song Contest 2026 – mit Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie dem großen Finale am 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle.

Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, und dauert bis zum 19. Juli.

