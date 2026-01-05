Führerschein weg! Oberösterreicher rast mit 231 km/h Richtung Wien

Mit atemberaubenden 231 km/h raste ein junger Oberösterreicher über die A1, bis Zivilpolizisten seinem gefährlichen Tempo-Exzess ein Ende setzten.

Mit 231 km/h auf der Autobahn unterwegs war ein 22-jähriger Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck, den Beamte einer zivilen Polizeistreife am Sonntag gegen 9.45 Uhr auf der A1 bei Sipbachzell aus dem Verkehr zogen. Die Einsatzkräfte der Landesverkehrsabteilung stoppten den Raser auf einem Rastplatz. Dort wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Anzeige folgt, die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.

Tödliches Risiko

Überhöhte Geschwindigkeit zählt zu den gravierendsten Sicherheitsrisiken auf Österreichs Straßen. Sie steigert nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls erheblich, sondern verschlimmert auch dessen Folgen deutlich. Die Datenlage von Statistik Austria und Innenministerium zeigt, dass bei etwa einem Viertel bis Drittel aller Verkehrsunfälle mit Todesfolge nicht angepasstes oder zu hohes Tempo die Hauptursache darstellt.

Im Jahr 2024 verloren 349 Menschen auf österreichischen Straßen ihr Leben, wobei die Geschwindigkeit nach wie vor als einer der wesentlichen Risikofaktoren gilt. Die Bekämpfung der Raserei wurde in jüngster Zeit durch strengere Sanktionen intensiviert.

So können bei besonders schwerwiegenden Geschwindigkeitsübertretungen mittlerweile Fahrzeuge beschlagnahmt werden. Diese Verschärfung verdeutlicht den hohen Stellenwert des Problems für die Sicherheitspolitik.

