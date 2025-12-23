KOSMO KOSMO
Tempoexzess

Nachtraserei in Innsbruck: 23-Jähriger donnert mit 123 km/h durch Stadtgebiet

FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit | 23. Dezember 2025

**Mit 123 statt erlaubten 50 km/h raste ein junger Probeführerscheinbesitzer durch Innsbruck. Die Polizei stoppte den nächtlichen Tempoexzess mit drastischen Folgen.**

Ein 23-jähriger Mann mit Probeführerschein wurde am späten Montagabend von der Polizei in Innsbruck mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gestoppt. Der österreichische Staatsbürger war im Stadtgebiet nahe dem DEZ mit 123 km/h unterwegs – in einer Zone, in der lediglich 50 km/h erlaubt sind. Die Beamten hielten den Raser schließlich im Bereich einer Bushaltestelle an.

⇢ Kontrolle eskaliert: Frau ohne Führerschein bewirft Polizei mit Kot

Führerschein entzogen

Als Konsequenz für die gravierende Geschwindigkeitsüberschreitung wurde dem jungen Fahrer der Probeführerschein abgenommen und sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

KOSMO-Redaktion

