Kontrolle eskaliert: Frau ohne Führerschein bewirft Polizei mit Kot

Eine 42-jährige Autofahrerin sorgte bei einer Polizeikontrolle in Klagenfurt für einen schockierenden Zwischenfall. Die Frau wurde festgenommen, nachdem sie auf offener Straße ihre Notdurft verrichtet und die Beamten mit Exkrementen beworfen hatte. Die Polizei hatte die Klagenfurterin zuvor aufgefordert, sich wegen Verdachts auf Suchtmittelkonsum einer amtsärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 21 Uhr, als Beamte der Verkehrsinspektion Klagenfurt das Fahrzeug der Frau im Rahmen einer Routinekontrolle anhielten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die 42-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, zeigte sich die Lenkerin von Anfang an äußerst unkooperativ und aggressiv.

Eskalation der Situation

Da die Polizisten den Verdacht hegten, die Frau könnte unter Drogeneinfluss stehen, verlangten sie eine amtsärztliche Untersuchung. Diese Aufforderung löste bei der 42-Jährigen einen Wutausbruch aus. Sie setzte sich demonstrativ auf die Fahrbahn, entleerte ihren Darm und begann anschließend, die Beamten nicht nur mit wüsten Beschimpfungen, sondern auch mit ihren Fäkalien zu attackieren.

Polizeiliche Maßnahmen

Sämtliche Versuche der Polizisten, die Situation zu beruhigen, blieben erfolglos. Trotz mehrfacher Ermahnungen, ihr Verhalten einzustellen, setzte die Frau ihre Aggression fort. Die Beamten sahen sich schließlich gezwungen, die Klagenfurterin festzunehmen und ins Polizeianhaltezentrum zu bringen.

Gegen die 42-Jährige wurden Anzeigen wegen aggressiven Verhaltens sowie weiterer Verwaltungsübertretungen erstattet.