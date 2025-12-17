Mann wollte Lachs räuchern: Ofen ging in Flammen auf

Flammen schlagen aus dem Räucherofen, der Hausbesitzer greift beherzt ein. Trotz Verletzung verhindert er Schlimmeres, bevor die Feuerwehr in Villach eintrifft.

In Villach kam es am Dienstagabend zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem ein Räucherofen in einem Nebengebäude im Stadtteil Villach-Lind in Brand geraten war. Gegen 20 Uhr wurden die Hauptfeuerwache Villach sowie die Feuerwehren Vassach und Landskron alarmiert. Der für die Zubereitung von Lachs verwendete Räucherofen hatte Feuer gefangen und stellte eine erhebliche Gefahr dar. “Aufgrund der bereits sichtbaren Flammen bestand akute Gefahr, dass das Feuer auf die Gebäudeteile übergreift. Durch die dichte Bebauung war zudem eine unmittelbare Bedrohung für angrenzende Objekte gegeben”, erklärte Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Hausbesitzer selbst zur Tat geschritten. Mit einem Handfeuerlöscher gelang es ihm, die Flammen weitgehend einzudämmen. Bei seinem beherzten Eingreifen zog er sich allerdings eine leichte Handverletzung zu. Die Erstversorgung übernahm der Feuerwehrarzt der Hauptfeuerwache Villach direkt vor Ort. Ein Transport ins Krankenhaus erwies sich als nicht notwendig.

Umfassende Löscharbeiten

Die Einsatzkräfte übernahmen die vollständige Brandbekämpfung. Ein Atemschutztrupp der Hauptfeuerwache kümmerte sich um den noch glimmenden Räucherofen. Parallel dazu öffnete ein weiteres Team das Dach der angebauten Garage mit einer motorbetriebenen Rettungssäge, um mögliche versteckte Glutnester aufzuspüren und zu löschen. Nach Abschluss der Löscharbeiten erfolgte eine gründliche Kontrolle mittels Wärmebildkamera. Die Freiwillige Feuerwehr Landskron verblieb als Brandwache am Einsatzort.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Kommandant Geissler betonte die Bedeutung des schnellen Handelns: “Durch das rasche Erkennen des Brandes sowie das schnelle und umsichtige Eingreifen des Hausbesitzers und der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung auf das angrenzende Wohnhaus und benachbarte Gebäude glücklicherweise verhindert werden.”

An dem Einsatz waren insgesamt rund 35 Kräfte beteiligt – neben der Hauptfeuerwache Villach auch die Freiwilligen Feuerwehren Vassach und Landskron. Auch die Polizei war vor Ort im Einsatz.